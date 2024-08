Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Vuelve la NOCHE TROPICAL este martes a Guadalajara que está en ALERTA por ALTAS TEMPERATURAS

Este martes ha amanecido en Guadalajara a las 7:27 y anochecerá a las 21:05, la temperatura mínima será de 20°C y la máxima podría alcanzar los 36°C, podrían aparecer algunas nubes dispersas, el viento será moderado con una velocidad de 21 km/h y de dirección nordeste

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 20 de agosto de 2024 , 08:14h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas de madrugada en el extremo sureste que podrían ir con alguna bruma o niebla asociada en zonas altas y, a partir del mediodía, nubosidad de evolución, salvo en el extremo nordeste y valle del Tajo, que no se descarta que venga acompañada de tormentas secas, que en Albacete y sureste de Cuenca serán más probables, con chubascos dispersos e incluso con granizo.



Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el nordeste y con pocos cambios en el resto. Las temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso salvo en el tercio sur con descensos locales en las sierras de Albacete y del extremo sur de Ciudad Real. Soplará viento flojo variable arreciando al final a flojo a moderado de este y nordeste en el tercio septentrional.



Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 36ºC en Albacete, entre los 21 y los 38ºC en Ciudad Real, entre 17 y 36ºC en Cuenca, entre 20 y 36ºC en Guadalajara y entre 20 y 38ºC en Toledo.



Por otra parte, el calor activará este martes los avisos en 5 comunidades autónomas, con temperaturas elevadas en zonas de la meseta Sur y Andalucía, mientras que Canarias estará en alerta por altas temperaturas, tormentas y vientos, con rachas de viento muy fuertes y posibilidad de tormentas localmente fuertes en las islas montañosas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



En concreto, los avisos por calor se activarán en Córdoba, Huelva y Jaén (Andalucía); Ávila (Castilla y León); Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo (Castilla-La Mancha); Badajoz y Cáceres (Extremadura); Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste (Comunidad de Madrid); y Gran Canaria (Canarias). Además, en Gran Canaria, La Palma, La Gomera y Tenerife (Canarias) habrá avisos por tormenta y en Gran Canaria y Tenerife, también por vientos.



Así, el organismo estatal espera que las temperaturas máximas aumenten en Baleares, nordeste y Levante, y que bajen en Canarias, noroeste peninsular y golfo de Cádiz. De hecho, se prevé que se superen los 36ºC en amplias zonas de la vertiente atlántica sur y localmente en el sur de Gran Canaria, incluso los 38ºC en zonas de los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Mientras, las mínimas descenderán en Andalucía occidental y Canarias, y aumentarán en la mitad norte peninsular. Las capitales de provincia que registrarán los valores más altos serán Badajoz con 40ºC; Córdoba con 39ºC; y Cáceres, Ciudad Real y Toledo con 38ºC.



En Canarias, AEMET espera cielos nubosos, predominantemente de nubes medias y altas. El archipiélago tendrá posibilidad de chubascos y tormentas, más probables en interiores de las islas montañosas, donde pueden darse rachas de viento muy fuertes convectivas. Además, continuará la calima en medianías pero irá disminuyendo.



Por lo demás, se prevé tiempo estable con cielos poco nubosos o nubes altas en la Península y Baleares. No obstante, en el norte de Galicia y área cantábrica un frente atlántico poco activo aumentará la nubosidad y dejará precipitaciones débiles, más abundantes en montaña.



Asimismo, la predicción recoge intervalos de nubes bajas matinales en áreas mediterráneas y norte peninsular, con probables brumas costeras en el Estrecho y oeste de Alborán. Por la tarde, se desarrollará nubosidad de evolución en zonas de interior del cuadrante sudeste, con posibilidad de algún chubasco o tormenta ocasional en la Ibérica oriental y sierras del sudeste. No hay que descartar tormentas secas en la mitad oriental de Andalucía y zonas de Castilla-La Mancha.



Por último, AEMET avanza que soplará viento de componente norte en la mitad norte peninsular, con intensos tramontana en Ampurdán y cierzo en el Ebro. Mientras, se registrará componente oeste en el cuadrante suroeste y habrá predominio de componentes sur y este en el área mediterránea oriental y variable flojo en el Estrecho y Alborán. En Canarias, soplará un alisio moderado con rachas muy fuertes en zonas de tormenta.