La Inspección de Trabajo de Guadalajara da la razón a UGT y obliga a la ETT Synergie a abonar nóminas y cotizaciones que, de manera irregular, no pagó a trabajadores de la provincia

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Castilla-La Mancha lamenta que esta práctica es muy habitual entre las empresas de trabajo temporal

miércoles 16 de agosto de 2023 , 14:02h

La Inspección de Trabajo de Guadalajara ha dado la razón a UGT y ha obligado a la empresa de trabajo temporal Synergie a abonar nóminas y cotizaciones que, de manera irregular, no pagó a trabajadores de la provincia.



Los hechos denunciados se remontan a 2021, año desde el que la ETT viene haciendo estas prácticas fraudulentas y abusivas. Según explican desde la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Castilla-La Mancha, los trabajadores cedidos por una ETT a una empresa son contratados por un número determinado de horas. Si por circunstancias de la producción, finalmente la empresa que es cliente de la de trabajo temporal no tiene carga de trabajo suficiente, a estos trabajadores no se les puede enviar a casa sin abonarles los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social pactadas desde un principio. “Es algo que viene recogido en el Estatuto de los Trabajadores -en su artículo 30- y que Synergie está incumpliendo”.



Ante el requerimiento efectuado por la Inspección de Trabajo y gracias a la actuación del sindicato, la ETT ha terminado devolviendo a estos trabajadores un total de 22.000 euros entre salarios y cotizaciones. De no hacer hecho caso a este requerimiento, la siguiente acción de la Inspección habría sido sancionar a Synergie por una infracción calificada de muy grave.



La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Castilla-La Mancha lamenta que esta práctica es muy habitual entre las empresas de trabajo temporal. “Continuamos muy vigilantes y denunciando cada caso con el que nos encontramos pero pedimos también a la Inspección que sea firme para poner fin, de una vez por todas, a esta práctica”.