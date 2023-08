UGT denuncia ante la Inspección de Trabajo a las logísticas GXO y DHL por prácticas abusivas y por vulneración del Estatuto de los Trabajadores

El sindicato pide a la Inspección de Trabajo que investigue y sancione las prácticas de estas dos potentes plataformas logísticas que desde Guadalajara distribuyen los pedidos del grupo Inditex, de Loreal y de Makro.

lunes 07 de agosto de 2023

UGT ha denunciado ante la Inspección Provincial de Trabajo de Guadalajara las prácticas abusivas cometidas contra los trabajadores/as por las empresas GXO Logistics y DHL, dos potentes plataformas logísticas que desde esta provincia distribuyen los pedidos del grupo Inditex -en el caso de la primera- y de Loreal y Makro -en el caso de la segunda-.



Respecto a GXO y a su centro de trabajo de Marchamalo, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Castilla-La Mancha pide a la Inspección que investigue y sancione las prácticas abusivas en la contratación que la logística viene realizando a través de empresas de trabajo temporal, prácticas abusivas que tienen que ver con no respetar el derecho del trabajador/a de poder acordar el periodo de vacaciones; no especificar en el contrato el horario de trabajo; e incumplimientos en el plazo mínimo de preaviso para la incorporación del trabajador/a.



Del mismo modo, el sindicato lamenta, y así ha denunciado, que la empresa haya despedido a personas trabajadoras por no haber entregado el parte de baja médica “cuando sabe perfectamente que, desde el 1 de abril, el empleado ya no tiene la obligación de entregar estos partes”.



UGT apunta que las empresas de trabajo temporal, y GXO de manera subsidiaria, están contraviniendo el Estatuto de los Trabajadores. “Consideramos que GXO está discriminando a los trabajadores y trabajadoras cedidos por estas empresas de trabajo temporal y que dichos trabajadores y trabajadoras se ven obligados a aceptar dichas condiciones por temor a las consecuencias y represalias”, “condiciones que lesionan gravemente los derechos laborales y que originan una situación injusta e intolerable”.



FeSMC UGT Castilla-La Mancha también ha interpuesto en la Inspección de Trabajo de Guadalajara una denuncia contra la empresa DHL, localizada en Quer, por incumplir “de manera reiterada y a sabiendas” el Estatuto de los Trabajadores.



En el texto de la denuncia el sindicato detalla que la empresa contraviene el artículo 41 del Estatuto de las Personas Trabajadoras el cual deja claro que cualquier modificación sustancial debe hacerse con al menos 15 días de antelación. DHL está incumpliendo este artículo en las modificaciones de jornada que efectúa a sus trabajadores y trabajadoras así como el artículo 34.2 del Estatuto del Trabajador que hace referencia a la distribución irregular de la jornada.



En los contratos que efectúa, “DHL está introduciendo cláusulas muy abusivas, como aquella en la que el trabajador o trabajadora se compromete a realizar cualquiera de los turnos de trabajo que la empresa tenga o pueda tener, así como adecuar y adaptar su horario de prestación de servicios a las necesidades organizativas y productivas de la compañía”. También aquella en la que se afirma que “el trabajador/a manifiesta expresamente su disponibilidad a desplazarse en todo el territorio nacional de trabajo por necesidades de negocio”.