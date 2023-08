Futbolistas y policías ellos, profesoras y veterinarias ellas: lo que los niños y niñas castellanomanchegos quieren ser de mayores

Así se desprende de la XVII Encuesta Adecco Qué quieres ser de mayor, según la cual, un año más, los niños castellanomanchegos sueñan con ser futbolistas (así lo quiere el 30,8% de los encuestados), policías (14,5%), profesores (6,2%), bomberos (5,7%) e informáticos (4%)

martes 08 de agosto de 2023 , 11:06h

Que los niños y niñas en Castilla-La Mancha sueñan con ser profesores/as, futbolistas, veterinarios/as o policías en el futuro no es una novedad. Tales han sido las profesiones más votadas por todos ellos en las 17 ediciones que lleva realizándose la encuesta Adecco Qué quieres ser de mayor, la cual, tras un parón de dos años vuelve para darnos el punto de vista de los más pequeños de la casa sobre temas relacionados con el mundo de la empresa y el trabajo.



Y lo que empezó siendo una novedad en 2019, parece consolidarse en este 2023: muchas chicas castellanomanchegas también eligen ser futbolistas entre sus primeras opciones -quizás sea un reflejo de la visibilidad que los equipos de fútbol femenino están teniendo últimamente en los medios de comunicación y en las redes sociales-. Igual que es novedad que los niños y niñas castellanomanchegos quieran tener como jefes y jefas a personas de su entorno más cercano en vez de a las estrellas mediáticas de otras ediciones que ahora apenas copan la mitad de los primeros puestos del ranking.



La invasión rusa de Ucrania o la enorme sequía de esta primavera también son protagonistas de esta VII Encuesta Adecco Qué quieres ser de mayor, con la que El Grupo Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, quiere dar voz un año más a los más jóvenes –cerca de 1.100 niños y niñas encuestados en toda España de entre 4 y 16 años, 150 de ellos castellanomanchegos– para conocer su opinión sobre la situación de nuestro mercado de trabajo y sobre nuestra actualidad.



Ellos futbolistas, ellas profesoras



Un año más, pocas son las novedades que encontramos al preguntarles a los más pequeños de la casa qué quieren ser el día de mañana. Chicos y chicas, con algunas marcadas diferencias entre ellos, siguen queriendo desempeñar las mismas profesiones que los jóvenes castellanomanchegos a los que se encuestaba hace 17 años, allá por el 2004.



En el global, existen grandes diferencias entre niños y niñas. Por ejemplo, un año más la mayoría de ellos (más del 41%) querría tener una profesión vinculada al deporte (futbolistas, jugadores de baloncesto, entrenadores de grandes clubes, nadadores…), seguido de aquellos que apostarían por hacer carrera dentro de las fuerzas del orden y la seguridad nacional, con un 13,4% (policías, bomberos, guardas forestales...) o cursar una carrera dentro del ámbito de las ciencias (6,4%).



Ellas en cambio prefieren profesiones vinculadas a la enseñanza y la formación, elegidas por el 23,7% de las consultadas, seguidas por profesiones que tienen que ver con el mundo artístico (13,4%: cantantes, actrices, bailarinas...) y con el cuidado de animales (10,2%).



Cabe destacar que para ellos las profesiones más tecnológicas han perdido peso y ya solo representan el 3,9% de las respuestas mientras que para las chicas las profesiones relacionadas con el mundo deportivo se consolidan en los primeros puestos y ya representan el 10,8% para ellas: futbolistas, nadadoras o patinadoras son algunas de las profesiones elegidas por las niñas castellanomanchegas.



Bajando al detalle de profesiones concretas, el panorama de qué le gustaría ser a los niños y niñas castellanomanchegos cuando sean mayores queda así:



De nuevo, y como ha sucedido casi invariablemente en todos los años de encuesta, los chicos quieren ser futbolistas, así lo manifiesta el 30,8% (más de 7 puntos porcentuales por encima del porcentaje de la anterior encuesta), seguidos a mucha distancia de la profesión de policía, con el 14,5% (avanza una posición) y de la de profesor (6,2%) que sube tres puestos en el ranking.



Cuarta se sitúa en esta edición la de bombero, que consigue un 5,7% de los votos masculinos (avanza tres posiciones) y, subiendo cinco puestos, se queda este año la carrera de informático, con el 4% de los jóvenes castellanomanchegos queriendo dedicarse a ello.



Científicos, ingenieros, músicos, mecánicos o jugadores de baloncesto completan el top 10, hace dos años algunas de estas profesiones no aparecía siquiera en el ranking y destaca la caída de los médicos y los youtubers (que apenas han sido mencionados tras años copando las primeras plazas).



Por su parte, ellas vuelven a querer ser profesoras, así lo manifiesta el 23,9% de las encuestadas en Castilla-La Mancha (crece casi 7 puntos con respecto a 2020, cuando lo más votado fue médica). Tras la de maestra, las profesiones preferidas por las niñas son veterinaria (15,4%) que sube un puesto y, con el 9,2% doctora (baja dos posiciones), policía con el 6% (avanza dos puntos) y cocinera (5,3%), que hace dos años no estaba presente en el top 10 femenino.



Completan las primeras posiciones profesiones como cantante, futbolista, actriz, bailarina y peluquera (habituales todas ellas entre las chicas). Se caen de estas primeras posiciones carreras como la de enfermera o ingeniera.



Además de estas profesiones, hemos podido ver que hay otras más anecdóticas que enamoran a los jóvenes y niños como ser ninja, CEO de Marketing, campeona de Jiu-jitsu, drifter, cosmólogo, copiloto de aviones de guerra, explorador de tesoros, profesional del tambor o incluso hay quien se quiere dedicar a ser Elsa de Frozen o a presentar El Hormiguero.