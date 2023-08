La producción industrial cae en Castilla La Mancha MÁS DEL DOBLE (un 3,4%) que la media nacional ( 1,4%)

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 06 de agosto de 2023 , 19:23h

El Índice General de Producción Industrial (IPI) bajó un 3,4% interanual el pasado mes de junio en Castilla-La Mancha, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Con la caída de junio, la región se sitúa por debajo de la media nacional, cuya estadística se ha reducido en un 1,4%.



DATOS NACIONALES



A nivel nacional, el Índice General de Producción Industrial (IPI) bajó un 1,4% interanual el pasado mes de junio, tasa 1,4 puntos inferior a la de mayo.



Con la caída de junio, la producción industrial retorna a tasas interanuales negativas después de haber registrado en mayo un aumento del 0,2%.



La producción de la industria de energía fue la que más bajó en el sexto mes del año, con un descenso interanual del 9,5%. Les siguen los bienes de consumo duradero (-3,3%) y los bienes intermedios (-3,1%), mientras que los bienes de equipo y los bienes de consumo no duradero aumentaron en un 4,6% y 1,7%, respectivamente.



SEIS COMUNIDADES ELEVAN LA PRODUCCIÓN DE SU INDUSTRIA



La tasa anual de la producción industrial aumentó respecto a junio de 2022 en seis comunidades autónomas, mientras que disminuyó en las otras once.



Los mayores incrementos se registraron en Canarias (8%), Comunidad de Madrid (4,2%) y La Rioja y Cataluña, ambas con 3,4%. Por el contrario, los mayores descensos se dieron en Región de Murcia (-13,2%), Principado de Asturias (-9,1%) y Andalucía (-6,3%).



LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CAE UN 1% EN EL MES



En términos mensuales (junio sobre mayo), la producción industrial disminuyó un 1%, tasa 1,5 puntos inferior a la observada en el quinto mes del año.



Por ramas de actividad, todos excepto bienes intermedios (0,0%) presentaron tasas mensuales negativas. Las mayores bajadas mensuales de la producción en la serie corregida correspondieron a bienes de equipo (-1,2%), bienes de consumo no duradero (-0,8%) y energía (-0,5%).