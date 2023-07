Trocadero MÁS QUE Flamenco Festival inaugura su tercera edición en Trocadero Sotogrante

domingo 30 de julio de 2023 , 10:46h

El viernes 28 de julio, se ha inaugurado el Trocadero MÁS QUE Flamenco Festival con la actuación enérgica del bailaor “El Yiyo”. Un evento creado con el fin de apoyar e impulsar la cultura musical española.



Un escenario rodeado de mar, con palmeras como telón y un techo de estrellas, ha albergado durante los últimos dos veranos el festival más importante de flamenco creado hasta la fecha. Un lugar donde las noches de verano, el público, y por supuesto, la calidad de los artistas, logran crear un ambiente que traspasó pantallas y emocionó a amantes del flamenco, y no tan amantes.



Por eso, este año ha presentado su nuevo cartel con un concepto renovado: Trocadero MÁS QUE Flamenco Festival, reuniendo este verano en un mismo escenario, a una recopilación de los mejores representantes del flamenco actual e incluyendo varios grupos de pop y pop-rock. Desde clásicos de la música hasta grupos que vienen pisando fuerte.



La temporada flamenca contará con un total de 11 conciertos, comenzó con el bailaor flamenco El Yiyo, le seguirá El Cigala, quién rendirá su particular homenaje a México, Café Quijano, Dj Nano, los artistas jerezanos Juana del Pipa, Diego Carrasco, Luis y Enrique el Zambo, Antonio Carmona, la banda madrileña Ochenta y Cuatro, la fuerza y fuego de Rosario, el aclamado grupo de los 80 Los Secretos y, como cierre del festival, la actuación de los creadores, El Perla a la guitarra y Tobalo a la percusión, acompañados de la Yumiband. Esta edición contará con un invitado sorpresa que se revelará próximamente.



“El Yiyo” quien fue el encargado de dar inicio al cartel, ha creado una identidad propia a pesar de su corta edad. Desde muy temprano en su carrera, ha ido nutriéndose de distintos estilos musicales y de baile. Su forma de percibir la danza hace que cuando se sube al escenario transmita fuerza, elegancia y luminosidad.



Sobre Trocadero MÁS QUE Flamenco Festival



Trocadero Flamenco Festival se creó con el fin de apoyar e impulsar la cultura musical española. Un gesto solidario para ayudar a uno de los sectores que, como la hostelería, ha sido de los más afectados por la pandemia. De esta unión nació un festival boutique de alta costura.



María del Prado y los artistas El Perla y Tobalo son los creadores de esta pequeña revolución, que ha ido enamorando al público general. La ilusión y la pasión con la que organizan cada paso del espectáculo es el ingrediente estrella para que sea un éxito.



Un homenaje a la cultura española que volverá a brillar con luz propia en Trocadero Sotogrande. Y es que pocos lugares tienen más encanto que este beach club. Un entorno único junto al mar, con vistas a la costa marroquí y Gibraltar, que cuenta con un espacio en el que la gastronomía, la decoración y el savoir faire son los grandes protagonistas. Todo ello, sumado a un derroche de arte y pasión, que se palpa no sólo en los conciertos, sino también en sus creadores.



‘Este festival marca un antes y un después en el formato de festivales de verano, ya que está creado tanto para el disfrute del artista como el del público más selecto. La atención personalizada, el entorno y los medios técnicos más avanzados lo han convertido en todo un referente en la costa de Cádiz’, declara El Perla.



Como este, se contará con presencia de muchos artistas que tienen en común lo que les hace únicos: cantan a la vida, evolucionan con ella y están presentes en momentos que recordaremos. Esto es Trocadero MÁS QUE Flamenco Festival.