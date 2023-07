Esteban: “Esta modificación se hace para tapar los agujeros negros (2,2 millones de euros) de la gestión de Rojo durante estos años”

Deudas pendientes desde 2021 relacionadas con el temporal de Filomena, el transporte urbano o la limpieza viaria

jueves 27 de julio de 2023 , 19:57h

El segundo teniente de alcalde y concejal de hacienda, Alfonso Esteban Señor, ha dado cuenta esta mañana en rueda de prensa de una modificación de crédito que se hace necesario llevar mañana al Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, por importe de 2,2 millones de euros, como consecuencia, ha señalado “de la gestión del anterior alcalde, Alberto Rojo, y los grandes déficits y agujeros negros que ha dejado en la ciudad. Nos hubiera gustado encontrarnos otra situación, pero esta es la que hay y hay que solucionarla, si no lo hacemos ahora habría que solucionarla en el presupuesto de 2024 y las cosas se complicarían”.



Entre las modificaciones que se plantean, ha destacado algunas como la liquidación del periodo comprendido entre los meses de abril de 2021 y marzo de 2022 del contrato de gestión del servicio público de transporte urbano, por importe de 228.026,59 euros; la reclamación de compensación como consecuencia de los costes derivados de la borrasca Filomena en 2021 por parte de la empresa responsable del servicio de recogida y transporte de residuos urbanos y limpieza viaria, por importe de 150.000 euros; gastos relacionados con programaciones culturales durante este ejercicio, por importe de 224.000 euros; el abono de intereses de demora a una empresa constructora por la ejecución de los nuevos vestuarios y reforma de los existentes en el complejo deportivo de la Fuente de la Niña, por importe de 215.692,72 euros; la reparación de gradas deportivas, por importe de 25.000 euros; la adquisición de pavimento con destino a reparaciones urgentes de aceras por importe de 17.000 euros, y de mobiliario urbano, por importe de 10.000 euros; asistencias técnicas para la redacción de proyectos y direcciones de obra, por importe de 57.000 euros; una modificación relacionada con las remuneraciones del personal del ayuntamiento, por importe de cerca de 900.000 euros; equipos para procesos de información y seguridad informática, por importe de 150.000 euros; o la revisión de precios en el contrato de estacionamiento limitado como consecuencia de la reducción de plazas de aparcamiento, por importe de 72.731,00 euros.



Esteban ha señalado que el actual equipo de gobierno lleva un mes y medio, desde que tomaron posesión el pasado 17 de junio, trabajando para que todos los servicios se puedan prestar en las condiciones y con las garantías que se merecen los ciudadanos. El hecho de que existan deudas pendientes desde el año 2021 relacionadas con el transporte urbano de viajeros; o que se deba a la empresa de limpieza viaria 150.000 euros relacionado con la borrasca Filomena de 2021; o que no se tuvieran previstas asistencias técnicas que son necesarias; o que no hubiera algo tan sencillo como pavimento para aceras o mobiliario urbano para reponer, son ejemplos de en qué consistía la gestión del día a día el Ayuntamiento con el socialista Alberto Rojo.