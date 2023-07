Juan Moreno se proclama Campeón del Mundo en los ‘Trial World Youth Games’ disputados en Vitoria

jueves 20 de julio de 2023 , 10:41h

El pequeño trillano Juan Moreno, de 11 años de edad, se ha proclamado campeón del mundo en los ‘Youth World Games’ de Trial Bici disputados el pasado fin de semana en Vitoria. Juan dio la sorpresa al pasar el primero de su grupo a la final, pues este año, el segundo que participa, lo hace en la categoría benjamín de primer año (menor que muchos de sus contrincantes de 12 años).



El joven trillano Juan Moreno se ha proclamado Campeón del Mundo de Trialbici este domingo 16 de julio en los Juegos Mundiales de la Juventud (World Youth Games) celebrados este año en Durana, Vitoria, tras una espectacular final en la que el joven deportista demostró su enorme capacidad de concentración y sus dotes a dos ruedas.



Juan fue seleccionado por la Federación de Ciclismo para participar en los Juegos de la Juventud dentro del equipo nacional, tras una temporada muy buena, en la que ha ganado dos Copas de España y ha quedado segundo en la General, entre otros triunfos y torneos. Los World Youth Games son una competición de carácter mundial para categorías inferiores a Élite y está auspiciado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), entidad organizadora de otros grandes eventos deportivos como el Tour de Francia o el Giro de Italia. En ella se dan cita los y las mejores deportistas de edades benjamines, alevines, infantiles y cadetes. Juan ya fue seleccionado en 2022 para participar, quedando segundo en categoría Poussin y primero con el equipo nacional.



El trillano viajó a Durana el viernes, cuando comenzó la competición, en la que Moreno participó en la categoría benjamín, siendo de los más pequeños de su grupo -Juan es benjamín de primer año, acaba de cumplir 11 años de edad-. Tras unas primeras zonas muy bien ejecutadas, el sábado Juan dio la sorpresa al clasificarse el primero en semifinales. En la final del domingo, el nivel se elevó mucho, y “algunas zonas resultaron realmente difíciles”, como reconoce su padre, Eusebio Moreno. Tras un fallo en la zona 3 de la primera vuelta, Juan demostró una enorme capacidad de reacción y concentración y consiguió “volar”, realizando una segunda vuelta espectacular, que le alzó finalmente hasta el oro. El belga Alexis Theunissen quedó en segundo lugar y el español Axel Méndez fue el tercero en el podio.



El logro del pequeño trillano se suma a los muchos conseguidos ya en una carrera que, aunque muy corta -tan sólo tiene 11 años-, es muy exitosa. Así, Juan ha logrado ser varios años Campeón de Madrid, fue Campeón de España el pasado 2022, quedó tercero en el Campeonato de España en 2021, cuando también se proclamó subcampeón de la Copa de España, y, a nivel mundial, ya suma tres títulos: los logrados el año pasado como Subcampeón del Mundo Poussin y Campeón del Mundo por naciones, y el obtenido este año en Vitoria: Campeón del Mundo 2023 categoría Benjamín, el mayor alcanzado hasta la fecha.



Como no puede ser de otra manera, Juan se muestra muy contento tras su paso por los Trialbici Youth World Games. “Las zonas estaban súper bien marcadas, estuve muy concentrado y conseguí coger el primer puesto de las semifinales. El domingo, las zonas subieron un montón y tuve que luchar mucho para conseguir el oro de este campeonato”, reconoce el trillano, quien, no obstante y más allá de las medallas, asegura que “lo mejor es que me lo he pasado súper bien y he conocido a otros pilotos de otros países y hemos podido jugar y entrenar juntos”. “Ha sido una muy buena experiencia y la organización estaba súper bien, se lo curraron un montón, el circuito y todo estaba todo súper bien preparado, y nos cuidaron súper bien”, termina el pequeño piloto, que pone así fin a una temporada de oro.



Todo el municipio de Trillo se enorgullece del nuevo éxito de Juan, al que siempre apoyan y cuyos triunfos celebran. Para el concejal de Deportes en el Ayuntamiento, Pablo Sancho, es “una satisfacción muy grande seguir la carrera de Juan, porque todo son alegrías, siempre nos da buenas noticias”. “Desde el Ayuntamiento, seguiremos apoyando su carrera, porque es un ejemplo de superación, trabajo y esfuerzo para los niños y jóvenes de nuestro pueblo, y porque se lo merece; es un máquina”, declara Sancho, muy feliz por el nuevo oro de su paisano.