Pedro Rollán en Guadalajara : “Tenemos que superar los 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social apoyando al sector empresarial”

Durante un encuentro mantenido hoy con el Comité de Dirección de CEOE-CEPYME Guadalajara

REDACCION

jueves 13 de julio de 2023 , 19:23h

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, Pedro Rollán, y los candidatos al Congreso y al Senado por Guadalajara, Antonio Román y Lucas Castillo, han mantenido una reunión con el Comité de Dirección de CEOE-CEPYME Guadalajara, para explicar las propuestas económicas del proyecto del presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. En la misma, donde también ha participado la diputada regional Itziar Asenjo, los miembros del Partido Popular han querido dejar claro que defienden “la potenciación de la pequeña y mediana empresa porque son el motor que tiene que motivar el crecimiento económico y de empleo de España”.



El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local ha hecho hincapié en la necesidad de llevar a cabo “tres grandes reconstrucciones: social, económica e institucional”. Y en cuanto a la económica objeto del encuentro con los empresarios ha dicho que en primer lugar “debe de pasar por establecer una relación respetuosa” pues “lamentablemente en los últimos años se ha puesto de manifiesto cómo de manera inaudita el gobierno de Sánchez ha estado señalando y criticando muy duramente a algunos empresarios que pagan cientos, en algunos casos superan los mil millones de impuestos que generan muchos puestos de trabajo”. Desde luego, ha añadido, “no parece que un gobierno tenga esta relación con los empresarios que son lo que tienen la capacidad de generar la principal riqueza de un país que es el empleo”.



Asimismo, ha apuntado “la necesidad de que nuestro país forme parte de las tres economías de la UE que más crezcan para poder romper un techo y alcanzar y superar la cifra de 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social, porque alcanzando esta cifra será sinónimo de haber recuperado la confianza y certidumbre tan necesarias en el ámbito empresarial, de los negocios y la seguridad jurídica”.



Importancia de dinamizar las economías domésticas



Además, Pedro Rollán ha considerado la importancia de trabajar para “dinamizar también las economías domésticas para que no sea una misión imposible llegar a fin de mes; y uno de los compromisos asumidos por Núñez Feijóo es el de deflactar la tarifa a todos aquellos que no superen la renta de 40.000 euros, además hacerlo con efecto retroactivo”, así como “suprimir temporalmente el impuesto tanto a la carne como pescados y conservas y establecer un fondo junto con las entidades financieras para poder aliviar la pesada carga que supone a no pocas familias el incremento de entre 200 y 300 euros de la hipoteca”. Frente a esto, ha dicho, “por mucho que Pedro Sánchez se empeñe en afirmar que la economía va como una moto, el que tengamos el doble de paro de la UE o el 30% de paro juvenil lógicamente no hace más que desmentir ese triunfalismo que cada día nos recuerda más a los ‘brotes verdes’ del ex presidente Zapatero”.



El candidato número 1 al Congreso por Guadalajara, Antonio Román, también ha explicado las medidas en materia de agua “para tratar de garantizarla en cantidad y calidad para el desarrollo en el sector primario y de nuestros pueblos” y las que se pueden adoptar para favorecer la implantación y arraigo de empresas en nuestra provincia. En el séptimo día de campaña, Román se ha mostrado convencido de la “tendencia ascendente del Partido Popular” y ha vuelto a apelar a que “el único voto útil para derogar el sanchismo en nuestra provincia y en toda España es el voto al Partido Popular”.



Por último, ambos han tenido un recuerdo y respeto a todas las víctimas el terrorismo en un día señalado cuando se cumplen 26 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. En este sentido, Pedro Rollán ha recordado que “la formación política Bildu en las pasadas elecciones del 28 de mayo llevó a 44 condenados por pertenencia a la banda terrorista ETA, siete de ellos por delitos de sangre”.



“El próximo 23 de julio necesitamos un gobierno sólido y fuerte, por eso es muy importante la participación masiva de todos los españoles”, ha finalizado Rollán recordando que “hoy termina el plazo para solicitar el voto por correo” afirmando que “es mucho más liviano emplear dos horas hoy que tener que soportar cuatro años más de sanchismo”.