Juan Manuel Serrano,exjefe de gabinete de Pedro Sánchez es el presidente de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos

CHAPUZA del exjefe de gabinete de Sánchez, presidente de Correos : Más de un millón de españoles todavía NO tienen la documentación para votar por correo A FALTA DE TRES DÍAS

Los sindicatos denuncian engaños, contrataciones insuficientes y peligro de no poder votar por correo

jueves 13 de julio de 2023 , 18:15h

Algo más de la mitad de los españoles que han solicitado votar por correo el próximo 23 de julio, más de dos millones y medio según los sindicatos, contarán con la documentación necesaria para ejercer su derecho cuando acabe este jueves, según ha anunciado el director adjunto de operaciones de Correos, José Luis Alonso.



Eso quiere decir que en los tres últimos días de plazo para que el servicio público entregue la documentación a quienes la han solicitado, los carteros tendrán que hacer el reparto a más de un millón de solicitantes.



Según los sindicatos, se estima que el número total de solicitudes de voto por correo se acerca a los 2,5 millones, más del doble de las últimas elecciones generales. Aunque alrededor de 500.000 personas han logrado votar hasta el momento, aún hay cerca de dos millones de electores que han solicitado votar por correo y no han podido hacerlo.



La falta de personal en Correos ha originado largas colas en las oficinas postales, lo que ha generado molestias e indignación en los ciudadanos que aún no han recibido la documentación necesaria para votar. Además, desde CCOO, se critica la falta de campañas informativas y la aparente falta de voluntad para garantizar que todos los ciudadanos que han solicitado el voto por correo puedan ejercer su derecho democrático.



Tanto CCOO como el sindicato CSIF cuestionan si las contrataciones anunciadas por Correos se ajustan a la realidad, ya que aún hay un gran número de votos solicitados que no se han entregado. Estos sindicatos instan al gobierno y a Correos a tomar medidas urgentes para abordar esta situación excepcional, que se ha visto agravada por el período vacacional en el que se celebran las elecciones y las altas temperaturas del verano.



Correos ha anunciado la apertura de sus oficinas en horarios extendidos, a partir de hoy las oficinas abrirán hasta las 22.00 horas, y también lo harán en el fin de semana: el sábado de 9.00 a 21.00 y el domingo de 09.00 a las 14.00 horas para intentar agilizar el proceso. Sin embargo, las críticas persisten y la preocupación aumenta a medida que se acerca la fecha límite para votar.



Correos dispone de plazo hasta el domingo 16 de julio para entregar el sobre con toda la documentación necesaria, incluidas las papeletas, en la dirección que haya indicado el solicitante. Los repartidores intentarán entregar personalmente al votante hasta un máximo de dos veces la documentación. Tras ello, dejarán un aviso de llegada para su recogida en la oficina postal correspondiente.



Una vez solicitado el voto, el elector tendrá de plazo hasta el jueves 20 de julio para depositar la documentación en cualquier oficina de Correos de España. Allí, los trabajadores exigirán al votante que se identifique con el DNI o un documento análogo.