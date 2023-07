Interior convoca 2.608 nuevas plazas para la Policía Nacional y 2.520 para la Guardia Civil

martes 11 de julio de 2023 , 18:10h

La oferta de empleo público incluye 1.358 plazas para InstitucionesPenitenciarias y 76 para la DGT



El Ministerio del Interior ha convocado 5.128 plazas nuevas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las que 2.608 son para la Policía Nacional y 2.520 para la Guardia Civil.



Según ha informado Interior, se trata de una ampliación de plazas que se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros y llega tras haber alcanzado este verano el máximo número de agentes de la historia, con un total de 156.453 agentes.



Un aumento de agentes, explica Interior, que se debe a las ampliaciones que han tenido lugar durante los últimos cinco años y que han permitido recuperar las 13.077 plazas que se perdieron entre los años 2012 y 2017, cuando gobernaba el PP de Mariano Rajoy.



De esta forma, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se convierten en el colectivo de empleados públicos con la mayor tasa de reposición, con una tasa del 125% para este año.



POLICÍA NACIONAL

Concretamente, para la Policía Nacional se han convocado un total de 2.608 plazas de nueva incorporación, de las cuales 2.458 son para la Escala Básica, de las que 491 están reservadas para militares profesionales de tropas y marinería con al menos cinco años de servicio efectivo, aunque las que no se cubran por este procedimientose acumularán a las convocadas por turno libre.



Mientras que a las 1.967 restantes se accederá mediante oposición libre y a las que se les sumará todas aquellas que no sean cubiertas por el procedimiento previamente mencionado.



Y por otro lado, se incluyen 150 plazas para la Escala Ejecutiva, que serán cubiertas mediante promoción interna de aquellos policías nacionales que cuenten con categoría al menos de subinspector, por lo que su convocatoria no implica un aumento de la plantilla global.



GUARDIA CIVIL

Para la Guardia Civil, la oferta pública de empleo de este año incluye 2.520 nuevas plazas de acceso libre para ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias. Se reservan 1.008 a militares profesionales de tropa y marinería con al menos cinco años de servicio efectivo y 185 para los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes.



También habría que añadir, señala Interior, las 75 plazas que convocó el Ministerio de Defensa para la Escala de Oficiales el pasado mes de mayo, ya que al tratarse de un proceso de formación conjunto incluyen en la provisión de plazas que cada año se realiza para las Fuerzas Armadas. De esta forma, el número total de plazas ofertadas para la Guardia Civil en 2023 supone 2.595.



En cuanto a la promoción interna en el seno de la Guardia Civil, el real decreto aprobado hoy autoriza la convocatoria de 355 plazas: 105 en la Escala de Oficiales, de las cuales 85 se reservan para la modalidad de promoción interna y 20 para la modalidad de cambio de escala, además de 250 plazas en la Escala de Suboficiales mediante promoción interna.



INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Y DGT

Asimismo, el Gobierno, que ha aprobado la oferta global de empleo público de la Administración General del Estado para 2023, ha dado luz verde a la convocatoria de 1.358 nuevas plazas de funcionarios adscritos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.



En concreto, la mayoría de estas plazas (1.120) corresponden al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. El resto se dividen en 46 para el Cuerpo Superior de Técnicos, 50 para la Sanidad Penitenciaria, 25 plazas de enfermería y otras 117 en el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias.



También están dentro de la convocatoria 76 nuevas plazas para la Dirección General de Tráfico (DGT): 50 administrativos con la especialidad de Tráfico, 20 técnicos superiores, dos estadísticos, dos traductores e intérpretes, y dos diplomados en estadística.