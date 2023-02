El Sindicato de Policías Locales de C-LM condena las posibles filtraciones de exámenes en Albacete y pide contundencia

sábado 04 de febrero de 2023 , 13:33h

El Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha ha condenado las posibles filtraciones en los exámenes de la Policía Local de Albacete y ha pedido actuar con “contundencia” y “ejemplaridad” si se han cometido actuaciones impropias por parte de un funcionario público o cualquier otra persona a título individual.



Así se pronuncia en nota de prensa una vez mantenida en el día de ayer reunión de la representación sindical con el alcalde de Albacete, Emilio Sáez, y la concejala de Recursos Humanos, María José López, así como con el portavoz del PP, Manuel Serrano y su grupo municipal,



“Condenamos rotundamente cualquier acción que suponga quebrantar los principios constitucionales de acceso a la función pública, de mérito y capacidad, igualdad y publicidad, por el daño institucional tanto a la Administración Pública por un lado, en este caso con mayor impacto al Cuerpo de la Policía Local, especialmente a los aspirantes, que se preparan durante años con un gran esfuerzo que ahora pueden ver truncadas sus ilusiones y creencias, y a los empleados públicos en general”, ha argumentado.



Del mismo modo, pide que si se concluyera que se han cometido actuaciones impropias por parte de un funcionario público o cualquier otra persona a título individual, se actué con “contundencia y ejemplaridad”, para dejar fuera de cualquier duda las actuaciones conjuntas y de forma general de forma correcta realizan los tribunales de las oposiciones.



Pero a su vez, solicita estudiar fórmulas para mejorar si cabe la trasparencia en los nombramientos y actuaciones de los tribunales de las oposiciones, que den a los opositores mayores garantías, sin por ello poner en duda, las actuaciones generales de los tribunales.



Comparte el sindicato la decisión de la suspensión cautelar adoptada por el Ayuntamiento de Albacete, hasta que se aclaren los hechos y solicita también la mayor celeridad posible, dentro de cautela y prudencia que la situación requiere, para salvaguardar los principios constitucionales de acceso a la función pública.



“Creemos que hubiera sido oportuno que se hubiera puesto al corriente de la situación desde el primer momento a la representación sindical, y no esperar una semana para que a petición de ésta tuviéramos información oficial al respecto, y no enterarnos por los medios de comunicación”, apunta.



En este sentido, manifiesta que desde que se han tenido conocimiento de indicios de alguna actuación ilícito penal, se debería haber puesto en conocimiento “inmediato” de la Policía Nacional, juzgado o Fiscalía, independientemente de las actuaciones internas del Ayuntamiento, que además de deberían de haber llevado a cabo por personal municipal totalmente ajeno al tribunal, no por desconfianza, sino por transparencia procesal.



También traslado el sindicato al alcalde que no le ha gustado y considera inaceptables sus declaraciones, más allá de que los hechos estaban bajo investigación, “que es donde se debería de haber quedado, a la espera de sus conclusiones”.



“Como venimos diciendo, consideramos injustificables las actuaciones individuales que se puedan haber producido, una vez se concluyan las averiguaciones, pero no por ello, tenemos que asistir a declaraciones generalistas, que en nada ayudan, ni al esclarecimiento de los hechos, ni a los empleados públicos en general ni a la Policía Local en particular”, argumenta.



Por ello, desde el SPL CLM le solicitan al alcalde que rectifique y aclarara públicamente sus palabras, “cosa que habiendo tenido ocasión, todavía no ha hecho”.



Respecto a la reunión con el PP, el sindicato señala que se les explicó “detalladamente” como y cuando se había recibido la información de los hechos denunciados, y se les trasladó documentación sobre la denuncia interpuesta en la Fiscalía.



Del mismo modo, se le solicitó que, ante la gravedad de los hechos, por parte del Grupo Municipal Popular, que se actuara con total trasparencia, contundencia y se llegara hasta las últimas consecuencias.



“Los documentos que se aportan, nos dejan una gran preocupación, y queremos conocer cuanto antes los detalles de las conversaciones aportadas, respecto a qué, quién y cómo hace esas afirmaciones, y donde está el origen de esas posibles filtraciones, como apuntan las conversaciones. Y en base a todo ello, como hemos dicho anteriormente, estudiar fórmulas para mejorar si cabe la transparencia en los nombramientos y actuaciones de los tribunales”, manifiesta.