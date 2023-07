Alto nivel competitivo de los tiradores castellanomanchegos en el XXV Campeonato Autonómico de Compak Sporting

martes 11 de julio de 2023 , 11:16h

La XXV edición del Campeonato Autonómico de Compak Sporting, organizada por la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, ha puesto de manifiesto, una vez más, el buen momento de forma por el que pasan los tiradores castellano manchegos, con resultados que hace albergar muchas esperanzas de conseguir nuevos títulos nacionales para Castilla-La Mancha.



El campeonato autonómico, celebrado en Almansa (Albacete), ha tenido lugar en el campo de tiro 'El Vínculo', donde se han dado cita los tiradores previamente clasificados en las diferentes categorías en sus respectivos campeonatos provinciales durante el año 2022.



La prueba, realizada sobre 150 platos, ha permitido confeccionar el equipo que representará a Castilla-La Mancha en el Campeonato de España y que estará formado por cinco hombres (3A ,1B y 1C), un júnior, una mujer, un sénior y un máster.



El pódium absoluto de la prueba lo volvió a encabezar el albaceteño Cristóbal Jiménez Martínez que lograba revalidar el título logrado en 2022 tras sumar un total de 146 puntos en las seis rondas previas, si bien, este año se veía obligado a tener que realizar una tirada de desempate frente al también albaceteño Juan José Doñate Pérez, que en las seis rondas previas también lograba sumar 146 rotos.



La ronda de desempate entre Jiménez y Doñate se decantó finalmente a favor de Cristóbal Jiménez que hacer un pleno de 25 platos, frente a los 20 que tocó Juan José Doñate.



Cristóbal Jiménez Martínez se convirtió también en el campeón de la categoría Hombre A.



La segunda posición de campeonato, finalmente recayó en Juan José Doñate que fue el primer clasificado en la categoría Hombres B.



En la categoría Hombre C el mejor fue el albaceteño Manuel Parra Requena que sumó un total de 131 puntos.



El campeonato, en categoría Sénior, fue para Rafael Martí Calatayud de Albacete, que revalidó el título autonómico logrado también en 2022 y que presentó la mejor puntuación de la jornada con un total de 143 puntos.



En categoría de Damas, de nuevo se impuso la clase de la campeona albaceteña Beatriz Laparra, que sigue así aumentando su palmarés deportivo con un nuevo título autonómico, al sumar 145 puntos.



En la categoría Júnior, Fabián Romero Millán, de la provincia de Albacete, revalidó el título autonómico de 2022 al lograr un total de 144 puntos.



En categoría Máster el título fue para el toledano José Seguí Micó, que con 122 puntos volvió a proclamarse campeón autonómico en esta modalidad de tiro.



Finalmente, el tirador albaceteño Juan Marco Conejero, en categoría Veterano, lograba el título al presentar una tarjeta con 112 puntos.



Castilla-La Mancha partirá como una de las comunidades autonómicas favoritas en el próximo Campeonato de España que se celebrará los días 29 y 30 de julio en Valladolid.



El delegado de Castilla-La Mancha de Recorridos de Caza y Compak Sporting, José Laparra, ha asegurado que la delegación castellano manchega viajará al campeonato de España con la ilusión de hacer un gran papel y obtener el mayor número de triunfos posibles.



Laparra ha señalado que los tiradores castellano manchegos están en un gran momento de forma, por lo que, confía en que los éxitos lleguen en forma de campeonato que acaben en las vitrinas de la región.



El delegado castellano manchego ha comentado que el nivel competitivo se pone de manifiesto también en que estos días dos tiradores de la región, Beatriz Laparra y Fabián Romero, participan en Hungría en el Campeonato del Mundo de Recorridos de Caza, al forma parte del equipo nacional.



El equipo que representará a Castilla-La Mancha en Valladolid estará compuesto por:



Cristóbal Jiménez Martínez Hombre A



Pedro Vergara Garrigos Hombre A





Jesús Gracia Martín Delgado Hombre A



Juan José Doñate Pérez Hombre B



Manuel Parra Requena Hombre C



Beatriz Laparra Cuenca Damas A





Fabián Romero Millán Junior A



Rafael Martín Calatayud Sénior A



Juan Marco Conejero Veterano C



José Seguí Micó Máster C







Como reservas estarán





José A. Beneyto Soría Hombre B



Javier Laparra González Hombre B