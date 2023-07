Éxito de convocatoria: Unión de Uniones Castilla-La Mancha participa en la tractorada de alrededor de 180 tractores y más de 500 personas en el centro de Madrid en su marcha de la sequía

“La Delegación del Gobierno no ha hecho más que ponernos trabas para evitar que estuviésemos aquí hoy, pero aquí estamos”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 06 de julio de 2023 , 03:17h

Unión de Uniones de Agricultores de Castilla-La Mancha ha participado con más de una treintena de tractores en la exitosa tractorada convocada por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos estatal y confía en que este toque de atención haga mover ficha a los miembros del Ministerio de Agricultura para buscar soluciones que afronten con seriedad y realismo la situación que está atravesando el campo con la sequía y los costes de producción.



Unión de Uniones, en la mañana de este miércoles, ha conseguido reunir a alrededor de 180 tractores y más de 500 personas en la Puerta de Alcalá y que han bajado en columnas hasta el Ministerio de Agricultura, llamando la atención de los viandantes.



El portavoz de Unión de Uniones Castilla-La Mancha, Anastasio Yébenes, señaló que “los agricultores y ganaderos estamos de la mano del consumidor. Hemos demostrado en pandemia que somos un sector estratégico que nunca hemos fallado, y esa es nuestra intención si nos dejan: producir alimentos sanos y alimentar a las familias. Pedimos perdón principalmente a los madrileños por el problema que hoy les hayamos podido causar con el tráfico, pero la Delegación del Gobierno no ha hecho más que ponernos trabas para evitar que estuviésemos hoy aquí”. “Seguimos siendo imprescindibles –continuó- en el desayuno, en la comida y en la cena y sabemos que tenemos y queremos el apoyo del consumidor porque el agricultor y el agricultor van de su mano, trabajamos para ellos. Por eso, pedimos al Gobierno que proteja este sector estratégico para defender como se está haciendo en toda Europa la soberanía alimentaria y ponga en marcha ayudas directas para hacer frente a la sequía y a los costes de producción”, concluyó.



Por su parte, Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, señaló que “aquí volveremos a estar si la cosa no cambia. Nos da igual que entren en campaña, mejor, a ver si así logramos poner al sector en la agenda pública y política, pero de verdad, no de boquilla. Este ministro está amortizado, esto es un toque de atención para el próximo”, añadía.



Asimismo la organización critica que el Gobierno quiera multiplicar las ayudas que dice que da a base de ponerlas una y otra vez en los titulares, pero la situación del campo no mejora y las ayudas a los agricultores y ganaderos siguen sin llegar en la medida que deben.



La Marcha de la Sequía, que iniciara el lunes, 3 de julio, ha movilizado a cientos de agricultores y ganaderos de distintas CC.AA como Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Castilla – La Mancha, Comunidad Valenciana, Cantabria, Extremadura y Madrid para reivindicar propuestas que palíen de verdad el impacto de la sequía y la guerra en Ucrania, ya que las que hay, no se han ejecutado aún y sólo van a cubrir alrededor del 3% de las pérdidas del sector.



Unión de Uniones estima para este año unas pérdidas de producción de cultivos de unos 4.805 millones de euros y un sobrecoste estimado de los piensos de alrededor de 7.987 millones comparado con la media de los últimos cinco años y añade a esto el sobrecoste de otros importantes factores de producción como la energía y combustibles y los fertilizantes, que supondrían en torno a 1.370 millones de euros.



La organización insiste en que el problema del campo es el problema de toda la sociedad y pide al Gobierno, al actual o al futuro, que tenga amplitud de miras y no abandone a su suerte a un sector tan estratégico y esencial como es el sector agrario.