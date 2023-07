Raffaella Corrales: “no permitiremos retrocesos en los derechos LGTBI porque a muchas nos va la vida en ello

La candidata de Sumar por Guadalajara al Congreso, que ha participado en la manifestación del Orgullo LGTBI de Madrid, ha recordado que “España es referente internacional en el reconocimiento de derechos LGTBI y vamos a garantizarlos frente a los retrocesos de la que garantizan un gobierno del PP con Vox”

martes 04 de julio de 2023 , 19:12h

La candidata de Sumar por la provincia de Guadalajara al Congreso, Raffaella Corrales, ha recordado que “España es referente internacional en el reconocimiento de derechos LGTBI como la ‘ley trans’ y vamos a garantizarlos, frente a los retrocesos del PP con la ultraderecha, quien ha demostrado con la gran lona que colgaron en la capital y que poco después la Junta Electoral les obligó a retirar, que tiran a la basura el feminismo, a nuestro colectivo y los cuidados del medio ambiente”. Corrales, que también es responsable autonómica LGTBI de Podemos Castilla-La Mancha, ha participado este sábado en la multitudinaria manifestación estatal del Orgullo LGTBI de Madrid, como viene haciendo con las celebraciones, actos y reivindicaciones de la provincia de Guadalajara y de otros municipios de la región como Illescas.



La número uno del partido en la provincia ha subrayado que lleva muchos años siendo activista porque quiere “una España rica en derechos, y más en un momento en el que los retrocesos están en juego debido al avance de la extrema derecha. Por ello soy miembro de la Plataforma Feminista de Guadalajara y copresidenta de EACEC LGTBI. Quiero que las españolas y españoles no tengan que envidiarle nada a Europa en cuento a políticas sociales”. “Aún nos queda mucho por hacer y esto lo demuestran los datos de los últimos días, semanas y meses: cientos de personas han denunciado una agresión homófoba contra dos jóvenes en Gallarta (Vizcaya), el ataque en el Parque Güell por diez jóvenes a un hombre de 52 años, la brutal agresión tránsfoba en el metro de Barcelona al grito de “te voy a matar” o la paliza que ha recibido Rafael Sevilla en la ciudad de Valencia por 6 jóvenes mientras le gritaban ‘maricón’ o ‘engendro’ ”, ha recalcado Raffaella Corrales.



La candidata ha sostenido que “no permitiremos retrocesos en los derechos LGTBI porque a muchas nos va la vida en ello”. Por ello, ha insistido en pedir “una movilización masiva el 23 de julio para asegurar en las urnas las libertades y los derechos que tanto nos han costado conseguir y que defenderemos frente a quienes alientan el odio y las violencias con sus discursos irresponsables”. En este sentido, la candidata ha recalcado que “los derechos que tantos años, tanto esfuerzo y tanto dolor nos han supuesto, incluyendo el de muchas compañeras que ya no están y se dejaron la piel, se pueden esfumar muy rápido”. “No podemos quedarnos en la barrera, tenemos que mojarnos y necesitamos que nadie se quede en casa el 23J”, ha dicho.



Para la candidata de Sumar por Guadalajara, “el PP ha dejado claro con sus pactos con Vox que está dispuesto a negociar con nuestros derechos como si fueran mercancía y esto es algo indecente a lo que la ciudadanía debe poner freno con sus votos para no volver a la España en blanco y negro de la que tanto tardamos en salir”.



Corrales ha argumentado que “no hay que temer a las personas LGTBI, hay que temer a la LGTBIfobia, ya que el odio no tiene cabida en España”. Además, “históricamente el Orgullo siempre ha sido una reivindicación realizada en tiempos muy difíciles para exigir libertad frente a la intolerancia y el odio, con valentía y alegría”, ha añadido la candidata. Asimismo, ha concluido Raffaella Corrales, “solo un gobierno progresista en el que esté Sumar será garantía de protección de derechos y de ensanchamiento de los mismos”.