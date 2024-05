Manfred Weber a Sánchez: "España necesita un hombre de Estado, no un showman"

jueves 09 de mayo de 2024 , 13:53h

El presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, ha criticado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haberse "ausentado" un fin de semana: "España necesita un hombre de Estado, no un showman", ha afirmado.



Weber ha participado en el acto de presentación de la candidatura europea del PP, en el Recinto Modernista de Sant Pau de Barcelona, junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la candidata popular a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, y el cabeza de lista del PP en las elecciones catalanas del 12 de mayo, Alejandro Fernández.



El presidente del Partido Popular Europeo ha destacado el "liderazgo fuerte" que representa Feijóo, que "ganó las elecciones" generales del pasado año, aunque no pudo ser investido porque Sánchez "optó por egoísmo, por su carrera personal, no por el interés del país".



Weber se ha referido al periodo de reflexión de cinco días en el que Sánchez dejó en el aire su continuidad en la Moncloa: "Sánchez se ausentó un fin de semana, no estuvo en su despacho, no estuvo gobernando el país".



Eso sería, ha remarcado, algo "impensable" en Francia, Alemania y otros países europeos, por lo que en su opinión "España necesita un hombre de Estado, no un showman. España necesita a Feijóo, no a Sánchez".



Weber ha destacado que el PP español es "uno de los más fuertes pilares" dentro del Partido Popular Europeo, que ha dado por hecho que "ganará" las próximas elecciones europeas.