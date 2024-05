El PP convoca a los españoles el 26 de mayo en Madrid contra la ley de amnistía, los bulos de Sánchez y la corrupción socialista

jueves 09 de mayo de 2024

Borja Sémper asegura que, una semana después del “show de Sánchez”, los españoles le han calado y tienen derecho a expresar que están hartos de esta política ególatra, narcisista y autorreferencial



Denuncia la situación “alarmante y peligrosa” sufrida esta mañana por cientos de usuarios del tren de Cercanías en Madrid, lo que demuestra el deterioro progresivo de los servicios públicos, mientras “el ministro tuitero de Transportes se dedica a generar conflictos dentro y fuera de España”



Sostiene que Oscar Puente no merece estar “ni un minuto más” al frente del Ministerio de Transportes y pide que “no naturalicemos asuntos tan graves que no deberían repetirse”



Señala que los españoles pueden decir que están hartos de una política que solo busca el choque y el enfrentamiento, apenas unos meses después de que Sánchez tomase posesión del cargo anunciando que levantaría un muro entre ciudadanos: “Quiere erigirse en el líder del espacio más radical y solo tiene ojos para sí mismo”



Exige las explicaciones urgentes de Sánchez, después de la reacción de Ábalos en la comisión del Senado, que ha intentado quitarse responsabilidad en la trama, adjudicándosela al número tres de Puente y apuntando al propio presidente del Gobierno, “una reacción de libro en los casos de corrupción”



Reitera que “todo se va a acabar sabiendo” y apunta a la necesidad de que Sánchez explique las corrupciones de su Gobierno, su partido y su propio entorno, cuando se ha sabido que la UCO investiga las irregularidades de Begoña Gómez



Incide en que Sánchez ha mentido a los ciudadanos y decir esto no convierte al PP en “peligrosos extremistas”, sino en políticos que describen la realidad: Nos merecemos gobernantes que ejerzan su responsabilidad, “no presidentes que desvíen la atención ni ministros tuiteros”, señala



Resalta que, por mucho que Sánchez pretenda embarrar y dinamitarlo todo, el PP seguirá defendiendo los intereses reales de los españoles: una Justicia independiente, una prensa libre y la igualdad de todos ante la Ley



A seis días de la celebración de las elecciones catalanas recuerda que votar al PP es pensar en la economía, los servicios y las oportunidades de los catalanes, con soluciones para los ciudadanos, frente a la política de fango que representan Sánchez e Illa



Afirma que las elecciones del 12-M no pueden ser para que Sánchez permanezca en La Moncloa y destaca la propuesta del Plan Cataluña del PP, que consiste en que el dinero público se destine a la buena gestión de los servicios públicos y no al independentismo y las embajadas, sino a resolver los problemas de los catalanes



Critica el “furor epistolar” de Sánchez y Abascal y afirma que el PP sigue centrado en ensanchar su espacio político, para lo que ha establecido un único pacto con los ciudadanos



“En esto está el PP, frente a las estrategias de unos y otros”, asegura, y critica que un día como el de hoy Vox pretenda hacer oposición al PP desviando la atención de la gravedad de la corrupción del Gobierno