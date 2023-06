El chef mexicano Roberto Ruiz abre su nuevo proyecto gastronómico Can Chan Chán en El Corte Inglés de Serrano

sábado 24 de junio de 2023

Según publica foodretail.es El chef mexicano Roberto Ruiz, que logró la primera estrella Michelin para un restaurante mexicano en Europa, impulsa su presencia en España con la apertura de Can Chan Chán, su nuevo proyecto gastronómico que está ubicado en El Corte Inglés de Serrano, según informa en un comunicado.



En concreto, el nuevo espacio, ubicado en la tercera planta del centro comercial, propone una cocina contemporánea e inédita que para su chef es el resultado de 20 años viviendo en España y diez ‘enchilándola’.



«Se trata del décimo proyecto que emprendo, y para mí siempre es un examen donde aplicar todo lo que he aprendido en mis conceptos anteriores. He querido recuperar el espíritu de lo que fue Mezcal Lab y traerlo a 2023 para crear en libertad y descubrir sabores nuevos poniendo en valor las sinergias españolas y mexicanas a través de técnicas, producto y el gusto por ciertos sabores», ha explicado Ruiz.



De esta forma, Roberto Ruiz vuelve a abrir restaurante de la mano de El Corte Inglés, con el que ya abrió Cascabel. Su nuevo restaurante comparte espacio con StreetXO, el concepto ‘low cost’ de Dabiz Muñoz, que cuenta con tres estrellas Michelin en DiverXO.



Para este proyecto, se ha rodeado de su equipo de confianza para la cocina y la sala. Así, Tatiana Allard, Pablo Pérez y Víctor García también estarán en esta nueva propuesta gastronómica, mientras que la ex Punto MX Rebeca Bellido estará a cargo de la sala tras su paso por L’Atelier Joël Robuchon Madrid como Restaurant Manager.



«Nunca habíamos tenido un año y medio para preparar un restaurante. En este tiempo, hemos viajado juntos todo el equipo, hemos investigado, hemos reflexionado y hemos buscado un camino para innovar», ha explicado el chef mexicano.



El nombre del espacio viene de ‘Canchanchán’, el término que se utiliza en México para designar a los amigos que se convierten en compinches. «Canchanchán es tu mejor amigo, tu compinche, tu cómplice. También es nuestra casa y por eso queremos que quienes nos conocen vengan con la garantía de que van a pasarlo bien y disfrutar como siempre, con el valor añadido de que les vamos a ofrecer algo completamente nuevo a nivel gastronómico», ha explicado.