Todos los conciertos del Orgullo 2023 en Madrid : En la Plaza del Rey, la Plaza de Callao, Plaza de España o la Plaza de Pedro Zerolo

Cada una de las ubicaciones acogerá un cartel de conciertos independiente, siendo los escenarios principales La Plaza del Rey, la Plaza de Callao, Plaza de España o la Plaza de Pedro Zerolo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 24 de junio de 2023 , 19:51h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Cada una de las ubicaciones acogerá un cartel de conciertos independiente, siendo los escenarios principales La Plaza del Rey, la Plaza de Callao, Plaza de España o la Plaza de Pedro Zerolo. La fiesta arrancará el miércoles 28 de junio con el pregón, presentado por La Plexy y finalizarán el domingo 2 de julio.



Miércoles 28 de junio



PLAZA DE LAS REINAS- Presentado por Patricia Galván



20:00h: Leen Beat

20:45h: Paula Mattheus

21:35h: Ladilla Rusa

22:20h: DJ Set Belén Aguilera & Ruptura



PLAZA DE PEDRO ZEROLO- Presentado por La Plexy



20:05h: Discursos de bienvenida/Pregón de La Plexy

20:25h: Europride Malta 2023

20:30h: Pregón con Ana Wagener, Omar Banana, Alba Flores, Alex de la Croix, La Dani, Lola Buzón y

Carmen Orellana

20:50h: "Presentación himno "A quién le importa"

21:00h: Blanca Paloma

21:15h: Bailo Bailo

21:20h: La Helen

21:30h: Fiesta Black & White



PLAZA DE CALLAO



20:00h: Gen Playz XL con Inés Hernand y Samantha Hudson con los siguientes invitados: Omar Banana, Carla Flila, Rubén Avilés, Sharonne, King Africa y Varry Brava

22:00h: Fiesta Teddy Bear con Republik



Jueves 29 de junio



PLAZA DE ESPAÑA- Presentado por Jota Carajota



20:00h: Orgullo flamenco con Jota Carajota

20:15h: Álvaro Sola

20:30h: Christian Mira

20:50h: Nacha la Macha

21:10h: Marisol Bizcocho

21:30h: Dani Dutrera

22:00h: La Negri

22:30h: Falete

23:30h: Carlos Rodríguez Company



PLAZA DE LAS REINAS- Presentado por Sheila González



20:00h: Suu

20:40h: La Mare y María Ruiz

21:30h: Yoli Saa

22:20h: Jimena Amarillo

PLAZA DE PEDRO ZEROLO



20:00h: Fiesta Reina Pop

21:00h: Fiesta Orgullosas de star para poder avanzar

22:00h: Fiesta Maricoin

PLAZA DE CALLAO



20:00h: Drag show by Finalmente Club Lisboa

20:40h: Slay by Trumps Lisbon Club

21:15h: Favela Lacroix

21:30h: Saint Caboclo

22:00h: Enjoy Party Lisbon



CALLE PELAYO



18:00h: Carrera de tacones



Viernes 30 de junio



PLAZA DE ESPAÑA



20:00h: Presentación con Lara Sajén

20:10h: Sofía Cristo

21:00h: Fani Carbajo

21:15h: Amor Romeira

21:30h: Natalia

22:00h: Final Mr Gay España 2023

22:30h: Mirela

23:00h: Ruth Lorenzo

00:30h: Paulina Rubio

01:00h: Suri

01:45h: Fiesta Sound of Beach

PLAZA DE LAS REINAS- Presentado por Silvina Magari



20:00h: Martina Di Rosso

20:40h: Samuraï

21:30h: Marlena

22:15h: Marta Sango

23:00h: Fiesta Fulanita de Tal



PLAZA DE PEDRO ZEROLO



20:00h: Fiesta LL Show Bar

21:00h: Fiesta Vuélvete loca

22:00h: Fiesta The queer travel by Visit Chueca

23:00h: Fiesta Super Prima's Festival



PLAZA DE CALLAO- Proud Bling!, presentado por Samantha Ballentines



20:10h: Bajocero X

20:30h: Paula Cendejas

20:50h: El GG

21:10h: E'Femme

21:30h: Simona

21:50h: Fusa Nocta

22:10h: Rakky Ripper

22:30h: Chico Blanco

22:50h: Ptazeta

23:10h: Cascales

00:00h: Fiesta Cogam es tu opción

01:00h: DJ Barbara Butch



Sábado 1 de julio



PLAZA DE ESPAÑA



20:00h: Tombolón Maricón

21:00h: Juana

21:15h: Marina Galán

21:30h: Pascal Gaona

21:45h: Dan Abedrop

22:00h: Virya Cruz

22:15h: Tess

22:30h: Carlos Right

22:45h: Marta Sango

23:00h: Ricky Merino

23:20h: Lorena Gómez

23:40h: Pastora Soler

00:00h: Gemeliers

00:15h: Churros con chocolate

01:15h: Javi Mota

01:30h: VI edición de People FM Pride Fest



PLAZA DE LAS REINAS- Presentado por Silvina Magari



20:00h: Silvina Magari

20:30h: Isla Lavanda

21:10h: Gala Nell

21:45h: María Aguado

22:15h: Safree

22:15h: Fluide Scape Party



PLAZA DE PEDRO ZEROLO



20:00h: Fiesta Maravilla's party

21:00h: Rainmbow party

22:00h: DLRO Live Pride

23:00h: Fiesta You&Me



PLAZA DE CALLAO



20:00h: Bienvenida y presentación de Lara Sajén

20:05h: Music, love & postureo

21:00h: (Actuaciones por confirmar)

23:00h: Eurovisión Pride

00:30h: Fiesta MasterPride

01:30h: Fiesta Orgullo Radio Music Fest



Domingo 2 de julio



PLAZA DE ESPAÑA- Presentado por Hugáceo Crujiente y Arantxa Castilla-La Mancha



20:00h: Ballet del Orgullo

20:10h: Yadam (Venezuela)

20:20h: Naíza (Ecuador)

20:30h: Ariel Cumba (Cuba)

20:45h: Sudor Marika (Argentina)

21:00h: Amparo Sandino (Colombia)

21:15h: Edith Salazar (Venezuela)

21:30h: Macandy (México)

21:45h: Marcos French (Argentina)

22:00h: Ari Moore (Costa Rica)

22:10h: Karina (Venezuela)

22:30h: Lucrecia (Cuba)

22:45h: Tokischa (República Dominicana)

23:10h: Miranda! (Argentina)

23:30h: La Terremoto de Alcorcón (España)

23:40h: (Artista por confirmar)

23:55h: "A quién le importa" (Versión latina)



PLAZA DE LAS REINAS- Presentado por Silvina Magari e Itziar Castro



19:00h: Entrega Trofeos del Campeonato de fútbol Fulanita de tal

20:00h: Julia Martín

20:20h: La fiesta

21:00h: Rocío Saiz

21:45h: (Artista por confirmar)

22:15h: Fiesta Fulanita de Tal