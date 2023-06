Partidos y coaliciones registran 1.163 listas para el Congreso y el Senado, un 11,22% menos que en 2019

miércoles 21 de junio de 2023 , 19:06h

Barcelona y Tarragona son las provincias con más candidaturas registradas, y Albacete, Ciudad Real y Huelva, las que menos



Partidos y coaliciones han registrado un total de 1.163 listas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del próximo 23 de julio, lo que supone un 11,2% menos que en los comicios de noviembre de 2019.



El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles, 21 de junio, las candidaturas que los partidos y coaliciones han registrado en las Juntas Electorales Provinciales para las 52 circunscripciones del Congreso y las 59 del Senado que se eligen el 23 de julio.



En concreto, para estos comicios se han registrado 585 candidaturas al Congreso y otras 578 al Senado, lo que suma 1.163 listas, un 11,22% menos que en los comicios de hace cuatro años, cuando se presentaron 1.310.



CINCO PARTIDOS PRESENTAN TANTAS LISTAS COMO LOS GRANDES

Además de las cuatro grandes formaciones parlamentarias de ámbito estatal (PSOE, PP, Vox y Sumar), hay otros partidos que han logrado presentar listas en todas o casi todas las circunscripciones: Partido Animalista (PACMA), Frente Obrero, la coalición Recortes Cero (Unificación Comunista de España, Demos+ y Viva!), Por un Mundo más Justo (PUM+J) y el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE y sus denominaciones autonómicas).



Detrás aparece un grupo de partidos extraparlamentarios que se presentan en varias provincias como Escaños en Blanco (15 listas al Congreso); Caminando Juntos, el partido creado por la exdiputada de Vox Macarena Olona, que concurre en doce provincias, y Falange Española y de las JONS, con ocho listas.



Por circunscripciones, la más competida será Barcelona, donde se han registrado 17 candidaturas al Congreso y otras trece al Senado, seguida de Tarragona (16 para la Cámara Baja y 13 para la Alta). Con 14 listas al Congreso aparecen Murcia, Palencia, Valladolid y Zaragoza.



Por el contrario, las provincias con menos listas al Congreso son Albacete, Ciudad Real y Huelva, así como Ceuta y Melilla, con ocho cada una. Nueve candidaturas se han presentado en Badajoz, Cantabria, Castellón y Jaén, y con diez aparecen Guadalajara, Córdoba, Cuenca, Cáceres, Mallorca, Lugo, Málaga, Pontevedra, Soria y Toledo.



EL 27, LISTAS DEFINITIVAS

En todo caso, esta publicación de listas no es definitiva ya que a partir de ahí se abre un breve plazo para revisar las candidaturas, corregir errores y estudiar los posibles recursos e impugnaciones que se puedan presentar.



Uno de los requisitos que deben cumplir las candidaturas es el respeto de la llamada democracia paritaria, que implica que ningún grupo de sexo puede tener más del 60% ni menos del 40% de los puestos en cada tramo de cinco nombres.



En el caso concreto de los partidos extraparlamentarios, éstos deben adjuntar además los avales que se requieren (las firmas de al menos el 0,1% del censo). Tal es el caso de Caminando Juntos, el nuevo partido que ha creado la exdirigente de Vox Macarena Olona.



El martes 27 de junio será cuando el Boletín Oficial del Estado publique ya las candidaturas proclamadas el día antes por las juntas electorales provinciales, una vez revisadas y, en su caso, corregidas.



AVALES Y PARIDAD, REQUISITOS A REVISAR

En las elecciones de noviembre de 2019 se presentaron 1.310 listas a las Cortes Generales, pero finalmente se proclamaron 1.276 candidaturas y las restantes fueron rechazadas por no cumplir con alguno de los requisitos que establece la Ley Electoral o no acreditar los suficientes avales que se exigen a los extraparlamentarios.



En total, 4.456 personas (2.306 hombres y 2.150 mujeres) compitieron por ocupar un puesto en el Congreso de los Diputados, lo que supuso una media de 13 aspirantes por cada uno de los 350 asientos que conforman la Cámara Baja.



En la Cámara Alta fueron 1.276 candidatos (737 varones y 539 féminas) los que intentaron ocupar uno de los 208 escaños del Senado que se elegían (el resto los designan las comunidades autónomas), lo que representó una media de seis aspirantes por cada plaza.