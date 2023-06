Ampliar Pie de foto: Jaime Busto consiguió dos segundos puestos en la doble cita de Andorra. En la foto superando una complicada zona de piedras en esta cita. Foto:Future7Media

Jaime Busto consigue una doble segunda posición en la quinta cita del Mundial de Trial GP celebrada en Andorra

REDACCION

lunes 19 de junio de 2023 , 13:42h

El Campeonato del Mundo de Trial GP celebró su quinta cita este pasado fin de semana en la localidad andorrana de Sant Juliá de Lória, en donde el piloto del Equipo GASGAS Factory Racing Jaime Busto consiguió dos sobresalientes segundas posiciones, tras dos espectaculares remontadas en las dos segundas vueltas, en la doble jornada de competición celebrada a lo largo del sábado y domingo, que le permiten seguir teniendo opciones de luchar por el Campeonato a falta de las pruebas por disputar en Italia y Francia.



Las zonas marcadas en esta cita estuvieron ubicadas en el costado de un empinado boscoso valle, con bastantes grandes rocas, y en donde la altitud fue otro de los factores a tener en cuenta, arrancando Jaime Busto la primera jornada con dos ceros en la primera vuelta, aunque posteriormente algunos errores le relegaban a la tercera posición provisional a mitad del día, para recuperar el segundo puesto en la segunda vuelta tras superar seis de las doce zonas sin ningún error, y cinco de las seis restantes con penalizaciones mínimas, siendo finalmente segundo en la general final por detrás de Toni Bou.



La segunda jornada de competición celebrada a lo largo del domingo se disputó sobre unas zonas mucho más delicadas y resbaladizas, por la lluvia caída durante la noche anterior, volviendo a ocupar Jaime Busto el tercer puesto de la general provisional hasta mitad del día, para realizar una espectacular segunda vuelta marcando la puntuación más baja del día, que le volvía a permitir recuperar una Bou, y mantener de esta manera sus opciones intactas en la luchar por el título mundial.



Una vez finalizada la prueba Jaime Busto nos comentaba: “Estoy muy contento de cómo me ha ido durante todo el fin de semana en Andorra, a pesar de que no me he encontrado muy a gusto durante la primera vuelta durante las dos jornadas de competición, al no encontrarme muy cómodo con el barro que había en algunas zonas, aunque me pude recuperar en las dos segundas vueltas durante los dos días, marcando incluso la mejor vuelta de todos los participantes en la jornada del domingo, permitiéndome al final conseguir estos dos segundos puestos que me mantienen vivo en la lucha por el título. Solo necesito aprender de mis errores y prepararme para la próxima cita en Italia la segunda semana de julio”.



Recordemos por último que Jaime Busto, de 26 años, sigue sin bajarse del pódium tras esta cita, tras acumular tres victorias, seis segundos puestos y un tercero, tras las cinco pruebas dobles disputadas del Campeonato del Mundo de Trial GP, manteniendo intactas sus opciones de cara al título, así como en el Campeonato del Mundo de Trial Indoor, al estar en ambos en la segunda posición provisional, siendo a la vez el actual líder del Campeonato de España de Trial, certamen en el que también opta al título.



Resultados: TrialGP de Andorra



TrialGP – día 1



1. Toni Bou (Montesa) 23

2. Jaime Busto (GASGAS) 45

3. Matteo Grattarola (Beta) 54



TrialGP – día 2



1. Toni Bou (Montesa) 25

2. Jaime Busto (GASGAS) 43

3. Matteo Grattarola (Beta) 53



Clasificación del campeonato (después de la ronda 5)

TrialGP

1. Toni Bou (Montesa) 191

2. Jaime Busto (GASGAS) 177

3. Gabriel Marcelli (Montesa) 133