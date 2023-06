Denuncian que faltan más de 50 tapas de alcantarilla en Guadalajara : "Ya se ha caído un niño por el agujero"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 19 de junio de 2023 , 10:40h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Desde la Asociación de Vecinos de Valdeluz reclaman se subsane la falta de más de 50 tapas de alcantarilla de la parte de la urbanización de Valdeluz perteneciente al municipio de Guadalajara.



Estos terrenos urbanizados, pero no construidos ni habitados, pertenecientes a Guadalajara, se encuentran al lado de la parte de Valdeluz perteneciente al municipio de Yebes donde habitan actualmente más de 5.000 vecinos.



Según un representante de la asociación de vecinos: “Es hora de exigir una solución inmediata a un problema que pone en peligro a nuestros vecinos. Estamos hablando de la falta de más de 50 tapas de alcantarilla en una zona urbanizada, una situación que representa un riesgo inaceptable para personas y animales. Cierto es que no es una zona habitada, pero si una zona por la que pasean diariamente decenas de vecinos de Valdeluz. Resulta inconcebible que en pleno siglo XXI nos encontremos lidiando con una carencia tan básica y esencial como las tapas de alcantarilla. Estas estructuras cumplen una función vital al mantener a salvo a peatones, ciclistas y conductores, evitando caídas y accidentes. Además, no podemos olvidar el impacto negativo que esto tiene en nuestros amigos de cuatro patas, quienes podrían sufrir lesiones graves al caer, como ya ha ocurrido en alguna ocasión, incluso con animales no domésticos que habitan por la zona”.



Recientemente se produjo un accidente, en esta ocasión en la parte de Valdeluz perteneciente a Yebes, donde un niño se cayó por uno de estos agujeros. Las consecuencias pudieron ser fatales, por eso desde la Asociación de Vecinos de Valdeluz creen que es mejor prevenir que curar e instan al Ayuntamiento de Guadalajara, en caso de que la urbanización haya sido recepcionada, o a Hercersa que es la empresa propietaria de estos terrenos, en caso de que los terrenos no hayan sido recepcionados, para que por favor pongan solución a este problema de seguridad . La solución puede pasar por sustituir las tapas de alcantarillas faltantes por otras iguales o bien por bloques que hormigón que impidan que ni personas ni animales puedan caer por los agujeros existentes.