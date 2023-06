Arriaca se lleva otra medalla en el Barcelona Beer Challenge y acumula ocho ediciones seguidas con premio

La Imperial Red IPA ha obtenido la Medalla de Plata en la categoría ‘American Strong Ale, Barley Wine and Wheatwine’

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 02 de junio de 2023 , 11:28h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Cervezas Arriaca ha obtenido la Medalla de Plata por su cerveza Imperial Red IPA en la categoría ‘American Strong Ale, Barley Wine and Wheatwine’ en el certamen internacional Barcelona Beer Challenge2023, que ha celebrado su octava edición durante el pasado fin de semana. Con este reconocimiento, Arriaca acumula 16 preseas en el evento, habiendo obtenido premio en todas las ediciones.



El caso de esta Imperial Red IPA es especial, puesto que ha sido premiada durante seis ediciones consecutivas, por lo que ya el pasado año recibió el premio especial Platinum en la gala de los premios del Barcelona Beer Challenge, una de las competiciones más importantes del sur de Europa y la más relevante de España.



Jesús León, CEO de Arriaca, ha señalado que “esta nueva medalla es un premio a la regularidad en nuestra producción de cervezas artesanas. Que hayamos obtenido premio en todas las ediciones ante un jurado especializado, exigente internacional y profesional refrenda nuestra idea de seguir creando y cocinando cerveceras de calidad pero, también, al alcance de todos los amantes de la cerveza”.



Más de 1.100 cervezas participantes



Como en la pasada edición, la gala de entrega de medallas del Barcelona Beer Challenge se ha producido durante la celebración del Barcelona Beer Festival y del Innbrew, the Brewers Convention, que han tenido lugar del 26 al 28 de mayo, con la Fira de Barcelona como escenario.



En la edición de este año, la octava, han participado 1.126 cervezas y 181 cerveceras de 17 países, que han sido analizadas y puntuadas por 50 jueces profesionales.



El premio a la mejor cervecera, resultante de la suma de puntuación y premios en todas las categorías, ha sido en este año para Cosa Nostra Brewing, mientras que Dúa Sparkling Beer se ha llevado el premio a la mejor cervecera novel.



El Premio Innovación Molina for Brewers ha recaído en la cervecera peruana 7 Vidas, con su cerveza Shihuahuaco Dreams, y Guillem Laporta obtiene el

Premio Steve Huxley a la Carrera Profesional Cervecera 2023.