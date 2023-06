Exposición “Sin Biodiversidad No Hay Vida”, hasta el 30 de junio en el Rincón Lento

Organizada por Ecologistas en Acción dentro de los actos de conmemoración de su XXV Aniversario

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 02 de junio de 2023 , 11:23h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Ecologistas en Acción Guadalajara ha organizado la exposición “Sin Biodiversidad No Hay Vida”, que estará abierta al público del 2 al 30 de junio en el Rincón Lento, y que forma parte de los actos con motivo del XXV aniversario de la organización.



La pérdida de biodiversidad es, junto a la crisis climática, la principal amenaza de la vida en el planeta Tierra. Esta exposición de diez paneles explica la importancia de la biodiversidad, de la que todos los seres humanos dependemos, cuáles son las principales causas directas e indirectas de su progresiva desaparición y qué podemos hacer para conservarla.



La celebración del XXV Aniversario de Ecologistas en Acción Guadalajara comenzó en febrero con la Gala de Premios a las Mejores Conductas Medioambientales y terminará en junio con esta exposición y, el próximo 30 de junio, con un coloquio sobre 25 años de ecologismo en la provincia que se desarrollará a partir de las 19 horas en la biblioteca Pública Provincial de Dávalos, con representantes de todas las organizaciones ecologistas.



EXPOSICIÓN “SIN BIODIVERSIDAD NO HAY VIDA”

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

RINCÓN LENTO (c/ Marqués de Santillana, 13)

HORARIO: 10:30-13:30 y 17:30-20:30 (sábados 12:00 -14:00)