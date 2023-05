Quer ha vivido este fin de semana su Fiesta de la Primavera con actividades medioambientales, música, teatro, migas y sonido de motor

En las jornadas del sábado y del domingo, hubo actividades para todos los públicos, empezando por el infantil, en la Fiesta de la Primavera setera

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 22 de mayo de 2023 , 18:39h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Quer ha celebrado este fin de semana su fiesta de la primavera. Con epicentro en el aparcamiento de la piscina municipal, el Ayuntamiento propuso hasta diez actividades diferentes, en la jornada de sábado y matinal del domingo.



Así, en la calle de Candela Granados quedó habilitada el área infantil, con hinchables y otras atracciones para los más pequeños, siempre bajo la tutela de monitores.



La jornada empezaba el sábado, a las once de la mañana, con una ruta medioambiental para los más pequeños. Participaron de ella 25 niños de entre 7 y 14 años. Acompañados por un guía experto, recorrieron una ruta de 5 kilómetros por el camino de Valmores, partiendo del epicentro de la fiesta. Los niños no solo pudieron conocer el entorno, también llevaron a cabo actividades al aire libre, aprovechando que el día estuvo propicio para ello, con sol, pero sin calor.



El humorista albaceteño Juanjo Albiñana, conocido por sus intervenciones en el Club de la Comedia, sus canciones o sus monólogos en el canal Paramount Comedy, sacó la sonrisa del público con un espectáculo en el que combinó su humor con la interpretación de canciones que él mismo compone. Humorista profesional desde 2005, trajo hasta Quer su humor manchego 100%.



Por la tarde, llegó el momento de los chicos de ImproVivencia, primero para los niños, con 'Campamento de ensueño' y luego para los mayores. ImproVivencia es una compañía de teatro de improvisación con sede en Alicante (España) que nace en mayo de 2012. Representa espectáculos donde cuentan historias únicas e irrepetibles, puesto que hacen participar al público, y las historias las van construyendo, de manera conjunta, actores y público. Seteros y actores crearon historias sin guion previo gracias a la escucha activa, al trabajo en equipo y la creatividad. Así, surgieron escenas únicas, irrepetibles llenas de comedia divertidas y adaptadas a la realidad local.



Por la noche, llegaba el turno de la música de Javi del Val, acompañado a la percusión. Javier del Val tiene dos proyectos JdV Live, con el que recorre los escenarios de toda España haciendo algunos de los temas más conocidos del pop-rock millenial español de las últimas décadas, y el suyo personal, que tiene “un poco aparcado”, como reconocía en Quer, pero que saldrá adelante. Su música acumula todo tipo de influencias, principalmente todo tipo de rock, pero también pop o hip-hop, según explicaba en Quer poco antes del concierto.



Por la mañana, llegó el momento de la concentración de Vespas y otras motos de colección. A las once, muy puntuales, llegaban al aparcamiento de Quer cincuenta motos, y, desde allí, iniciaban su ruta, recorriendo las calles de Quer, y despertando la curiosidad y admiración de los seteros.



Los moteros, casi todos pertenecientes al club Vespa Torcatos de Santorcaz (Madrid), son un grupo de amigos que se constituyeron en club en 2022. Todos los domingos hacen rutas y concentraciones, y éste, respondieron a la invitación del Ayuntamiento de Quer. Pedro Ángel Moreno, uno de los pingüinos que participó, contaba en Quer que les fascina el mundo de las Vespas y de las Lambrettas, les fascina la mecánica, “salir los domingos a despejarnos, juntarnos con los amigos…. Nos mueve lo antiguo, lo clásico, lo auténtico, lo que tiene sabor a arreglado o restaurado”, contaba en Quer.



Fueron muchos los seteros de todas las edades que salieron a saludarlos. Para todos ellos tuvieron un momento, mostrando sus motos y respondiendo a las preguntas de todos ellos. Moreno daba “las gracias a Quer por invitarnos”. La jornada terminó con unas deliciosas migas para todo el público asistente. El alcalde de Quer, José Miguel Benítez, daba las gracias “a todas las personas que han trabajado para hacer posible la fiesta, especialmente a Protección Civil que siempre están cuando hacen falta”, y por supuesto “a la participación de los seteros”.