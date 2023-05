Carta abierta a Page : ¿Se imagina Sr. García-Page que el Ministerio hubiera planteado el cierre de una línea de ferrocarril que discurriera por Euskadi o Cataluña?

lunes 15 de mayo de 2023 , 13:11h

Sr. Presidente:Nuestra Federación es consciente que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no tiene competencias en materia de ferrocarril y más en el caso que nos ocupa, ya que la Línea de Aranjuez a Valencia, recorre cuatro provincias y tres Autonomías.Pero esto no es óbice y llama extraordinariamente la atención que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que Ud. preside, desde la Diputación de Cuenca y los Ayuntamientos de Cuenca y Tarancón, instituciones todas ellas gobernadas por su mismo partido –así como el Gobierno Central– se haya apostado por eliminar una vía de comunicación que atraviesa una zona de la denominada “España vaciada”, ofreciendo como única alternativa de desarrollo su reconversión en una Vía Verde.Crear el Plan X Cuenca, nunca puede justificar la desaparición de una línea convencional de ferrocarril, que permite a los ciudadanos conectarse con otros lugares, no solo provinciales.Cuando en Europa se apuesta por el ferrocarril, como elemento vertebrador de territorio, no tiene sentido ni lógica que en Castilla-La Mancha sólo se apueste por la carretera y se desmantele una línea de ferrocarril tan estratégica como ésta, cuando lo coherente es complementar con servicios por carretera de forma intermodal, opción que desde esta Federación siempre hemos reclamado, y donde la Junta sí tiene competencias y puede actuar.En este sentido le recomendamos que lea el estudio “Estrategia de movilidad basada en la intermodalidad FFCC + carretera”, elaborada por el Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Pablo Salvador Zuriaga en febrero de 2022, que puede consultar en la página inicial de nuestra web www.fcmaf.es Haciendo un poco de historia, en la Junta de Comunidades creemos que son plenamente conscientes de la falta de inversión en la línea durante décadas por parte del Ministerio y, que sepamos, desde ella nunca se le ha recriminado nada a dicho Ministerio.Tampoco desde la Junta se han dirigido quejas, o al menos alguna explicación, al Ministerio, Adif o Renfe sobre las limitaciones de velocidad de los trenes, por la falta de mantenimiento en la línea o por la calidad del servicio, como sí han venido realizando sus homólogos, cuando los problemas han afectado a su territorio; un claro ejemplo es Extremadura. Todo ello ha provocado su constante degradación, dando como resultado una intolerable duración de los viajes para las distancias a recorrer. Le comentamos un par de aspectos muy evidentes:En el tramo Cuenca-Utiel, incluso antes de la borrasca Filomena, los trenes ya no podían superar los 60 km/h en los 113 kilómetros que separan estas dos localidades, por las limitaciones que, por seguridad, venía implantado Adif por doquier, ante la nula inversión efectuada. Ello suponía un tiempo de viaje de casi dos horas y cuarto, entre ambas estaciones.En el año 1984, había 6 relaciones diarias entre Madrid y Cuenca; en dos de ellas el tren empleaba dos horas y media, cuando el tren más rápido de aquella época, el TER, solo podía circular a una velocidad máxima de 120 km/h. En 2022, solo había dos relaciones entre Madrid y Cuenca y los trenes actuales, que pueden correr a 160 km/h, tardaban tres horas y media en realizar el mismo trayecto. Todo un progreso.Nunca le hemos oído a Ud. como Presidente, ni al Consejero de turno quejarse a Renfe por establecer unos horarios inapropiados, ni tampoco por los trasbordos o enlaces en Aranjuez o en estaciones cercanas a Valencia que tenían que hacer los viajeros para llegar a Madrid o a la capital del Turia, desde pueblos de Cuenca o Toledo.Tampoco hemos visto ninguna noticia de la Junta o de la Consejería de Fomento defendiendo el papel que puede tener esta línea en el transporte de mercancías. Es más, hace pocos meses hemos leído alguna declaración de su Vicepresidente, el Sr. Martínez Guijarro, diciendo que no se pueden meter trenes de mercancías por la línea por las pendientes en la provincia de Valencia. Sugerimos al Vicepresidente que busque mejores asesores, al menos, en el transporte por ferrocarril.En este sentido le ponemos otro ejemplo; esta línea de ferrocarril también sirvió para el transporte de trenes de mercancías con carriles en la construcción de la nueva Línea AVE entre Madrid y Valencia, antes de su inauguración en el año 2010.Desde nuestro punto de vista, lo lógico y de sentido común, hubiera sido que desde la Junta, las Diputaciones de Cuenca o Toledo se hubiera reclamado al Ministerio la renovación integral de la vía y de sus instalaciones. Y no crea que la inversión sería tan excesiva; puede mirar claros ejemplos de otras líneas que recorren la denominada “España vaciada”, en las que sí se está invirtiendo por los mismos conceptos y ya verá cómo no cuadran con las cifras que ha aportado el Ministerio para justificar el cierre de la línea. También puede comprobarlo en nuestra página web www.fcmaf.es Para terminar, mencionar un detalle muy significativo. ¿Se imagina Sr. García-Page que el Ministerio hubiera planteado el cierre de una línea de ferrocarril que discurriera por Euskadi o Cataluña? Ya le decimos nosotros que, ni el Lehendakari ni el President de la Generalitat, hubieran permitido su cierre.Lamentablemente no hemos escuchado su opinión al respecto, lo que deja patente que Ud. está de acuerdo con el Ministerio en permitir el cierre del tramo Aranjuez-Cuenca-Utiel, con el pretexto de que el Plan X Cuenca es la solución, aceptando una partida del Ministerio que, en nuestra opinión, no resuelve el problema, porque el problema y la justificación de todo este dislate es el Plan X Cuenca.El tiempo pone a cada uno en su sitio, y sinceramente creemos no equivocarnos en que su decisión no ha sido ni la más acertada, ni la más inteligente.PresidenteFEDERACIÓN CASTELLANO MANCHEGA DE AMIGOS DEL FERROCARRIL