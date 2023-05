Comienzan las fiestas de Fuentenovilla

REDACCION

domingo 14 de mayo de 2023 , 21:23h

Como cada año, las fiestas de la villa alcarreña se desarrollan en tres fines de semana. El pasado, correspondiente a los días 6 y 7 de mayo, las fiestas se dedicaron a los niños y a recordar el deporte de la pelota a mano, con dos partidos de exhibición. En la tarde de ayer sonaba el pregón y se desbordaba la alegría en las calles de la villa alcarreña. También este es el fin de semana de las celebraciones religiosas. El que viene, los días 20 y 21, llegarán los festejos taurinos.



Fuentenovilla. 14 de mayo de 2023. Fuentenovilla está de fiesta. La semana pasada, el programa de actos comenzaba con las actividades de los niños, un parque infantil lleno de sorpresas, en el que, además de los castillos hinchables, se incluyeron también actividades de ocio deportivo.



El domingo, día 7 de mayo, en el frontón de Fuentenovilla, perfectamente acondicionado y recuperado por el Ayuntamiento, después de que se construyera en hacendera en los años ochenta, se llenó de lugareños para la ocasión, que disfrutaron con los dos tradicionales partidos de exhibición de pelota a mano para lo que el Ayuntamiento cuenta con el asesoramiento de la empresa Garfe Pelota.



En el primero, se enfrentaron cuatro chavales. Los riojanos Álvaro García y Medel (azules), vencieron a Galarreta y Javier García (colorado), también riojanos, por 22 a 15 tantos. En el segundo, ya de jugadores profesionales, se enfrentaron el alavés Uribe, haciendo pareja con Aizpuru, guipuzcoano, (azules) contra Julen Alberdi, guipuzcoano e Ismael Saiz, de colorado. Ganaron los azules por un ajustado 25 a 24 tantos, haciendo vibrar de lo lindo a la afición, y ampliando el marcador a 25, dado lo igualado del partido. Los pelotaris agradecieron que además de La Rioja, Navarra o País Vasco haya afición en otros lugares, como La Alcarria.



La tarde de ayer fue la del pregón de fiestas, que prologaba la alcaldesa de Fuentenovilla, Monserrat Rivas, aludiendo a la tradición de los mayos. “Hace unos días, el pueblo entero de Fuentenovilla se unió en su esfuerzo para levantar un chopo que tiene tantos metros como años este siglo, nada menos que 23”, recordaba. La alcaldesa daba las gracias a todos los que estuvieron presentes ese día, “y contribuyeron a mantener nuestras tradiciones en todo lo alto”.



Rivas felicito públicamente a las peñas, que en 2023, todas juntas, han dado el pregón. Este año son once. Y también pidió a los patronos de Fuentenovilla, la Virgen del Perpetuo Socorro y a San Isidro Labrador, “que llueva en lo que queda de primavera, menos en los días de nuestra fiesta”.



El fin de semana que viene es el de los festejos taurinos. Por eso, Rivas la ha dado la bienvenida a la nueva Asociación Taurina de Fuentenovilla, “que lo primero que ha hecho es embellecer y aumentar nuestros encierros con su esfuerzo”, para terminar reivindicando La Alcarria taurina.



Tres representantes de las once peñas, de diferentes edades, se encargaron de dar el pregón. Juntos, recordaron momentos felices vividos en el pasado, cómo eran las fiestas de antaño, y también a algún peñista, que ya no está. Y fue la más joven de las tres, Marina Pérez de Lara, quien ha resumido en una sola palabra el sentimiento de pertenencia a Fuentenovilla. “Si alguien nos pregunta qué es Fuentenovilla, la respuesta es muy sencilla. Fuentenovilla es nuestra casa”, terminaba.



El concejal de Festejos, Jonatan Cámara, terminaba el acto del pregón reivindicando las tradiciones de Fuentenovilla. “Tenemos que estar unidos para proteger y preservar nuestras tradiciones y fiestas: los mayos, nuestra pólvora, las procesiones, nuestras orquestas y charangas o los festejos taurinos, porque son la esencia de nuestro pueblo”, señaló desde el balcón del Ayuntamiento.



Para mostrar esa unión, de manera simbólica, todos los fuentenovilleros presentes en la plaza se anudaron un pañuelo de fiestas “que simboliza esta unión”, añadía Cámara. Así, les pidió a todos los fuentenovilleros que, “cuando nos lo pongamos en estos días de fiesta, pensemos que pertenecemos a Fuentenovilla, donde están nuestras raíces”.



Como cada año en los días de fiesta, se ha hecho un homenaje, regalando un reloj a los dos vecinos más mayores del pueblo, que este año son Laurencio Causapié de la Torre y Julia Martínez Navarrete.



El acto del pregón terminaba con la visita institucional a las peñas, acompañada musicalmente por la Charanga “El puntillo” de Mondéjar. Numerosos representantes institucionales de localidades vecinas y hermanas han querido acompañar a la corporación municipal de Fuentenovilla y a los fuentenovilleros en el

comienzo de sus fiestas patronales que se prolongarán hasta el próximo día 21 de mayo.



La jornada del sábado terminaba con la ofrenda floral a los patronos de Fuentenovilla, la Virgen del Perpetuo Socorro y San Isidro Labrador, y con la actuación de la gran orquesta La Brújula. Hoy domingo, Fuentenovilla ha honrado a la Virgen del Perpetuo socorro, con misa y procesión.