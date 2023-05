El SEPRONA denuncia más de 100 infracciones en Guadalajara relacionadas con el bienestar animal y la protección de los animales domésticos

Gatos atrapados en cepos de caza, uso de venenos, perros abandonados hasta su muerte, tenencia ilegal de animales peligrosos; son algunos de los episodios investigados por los agentes en este año 2023

lunes 08 de mayo de 2023 , 12:03h

Los agentes del SEPRONA de la Comandancia de Guadalajara han constatado en estos primeros meses de año, 114 infracciones relacionadas con la sanidad animal y los animales domésticos.



Las actuaciones van desde la investigación de diferentes delitos de maltrato animal a la denuncia de conductas relacionadas con la incorrecta identificación de los animales, la falta de vacunas y desparasitación o las deficientes condiciones higiénico sanitarias de las instalaciones donde se encontraban los animales.



Cachorros con sarna, cadaveres de perros abandonados, perros potencialmente peligrosos sin censar o animales viviendo en el interior de un vehículo



A lo largo del año, los Guardias Civiles del SEPRONA han tenido que hacer frente a numerosas situaciones. Hace unos días, una persona era denunciada en la localidad de “El Casar” por no gestionar adecuadamente el cadáver de un perro y no realizar la notificación al veterinario; el animal había sido arrojado al lado de un camino muy transitado, donde ya se encontraba en estado de descomposición cuando los agentes lo hallaron.



De la misma manera, en la localidad de Pioz, una persona convivía en el interior de un vehículo con dos gatos y dos perros sin respetar ningún tipo de medida higiénico sanitaria. También en Pioz, varios perros potencialmente peligrosos se encontraban sin censar, sin cartilla sanitaria y su propietario no disponía de licencia ni seguro obligatorio, como estipula la legislación vigente.



Asímismo, meses antes se recuperaba un cachorro en terribles condiciones, absolutamente afectado de sarna y parásitos en una explotación agraria de la localidad de Málaga del Fresno.



Episodios como estos, son los que se encuentran los miembros del SEPRONA en su quehacer diario, a lo largo y ancho de la provincia de Guadalajara.



Nueva Ley de Bienestar animal y modificación del Código Penal



Con la modificación del Código Penal se han incorporado al delito de maltrato animal nuevas agravantes que permiten la imposición de penas más graves y que permiten adoptar, asimismo, medidas como el cambio sobre la titularidad y cuidado del animal.



Por su parte, la nueva Ley de Bienestar Animal, incorpora una serie de infracciones en materia de protección y derechos de animales, con sanciones máximas que van hasta los 10.000 euros por infracciones leves, 50.000 euros por infracciones graves o hasta los 200.000 euros por infracciones muy graves.