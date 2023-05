El precio del alquiler en Castilla-La Mancha cae un 3,30% frente al año pasado

lunes 08 de mayo de 2023 , 11:43h

Según el informe mensual de precios de alquiler de pisos.com, el piso tipo de alquiler en Castilla-La Mancha en abril de 2023 tuvo un precio medio de 5,28 euros por metro cuadrado. El descenso mensual fue del -0,38%, el menos intenso de España. Respecto a abril de 2022, el recorte fue del -3,30%, el cuarto más llamativo del país.



Castilla-La Mancha fue la cuarta autonomía con la mensualidad más barata para los inquilinos, por detrás de Castilla y León (4,72 €/m²), entre otras. Por su parte, el piso de alquiler en España tuvo en abril un precio medio de 10,73 euros por metro cuadrado, subiendo un 1,13% mensual. Respecto a abril de 2022, el incremento fue del 5,51%.



Según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, “el incremento del precio del alquiler podría ser la respuesta del mercado a las limitaciones que actualmente aplican a la actualización de las rentas, una medida polémica que estaría provocando la retirada de producto por parte de los propietarios que no están dispuestos a perder poder adquisitivo debido a la inflación”. El portavoz del portal inmobiliario señala que “la aprobación de la Ley de Vivienda echa más leña al fuego”. El experto asegura que “esta maniobra normativa tiene una intención claramente electoralista porque desde el primer momento se dejó fuera de la negociación al resto de agentes sociales”, al tiempo que incide en que las soluciones que propone “ya se han testeado en otros países y los resultados no han sido los esperados”.



De hecho, no hace falta irse fue de nuestras fronteras: “El eco de la renta antigua resuena en las medidas recién aprobadas, y todos sabemos que esta solución provocó que muchos propietarios dejaran de preocuparse del estado de conservación de sus inmuebles, empobreciendo la calidad del parque de vivienda en alquiler”, expone. Font subraya que la decisión de aplicar la Ley de Vivienda será de cada región, “lo que dibuja un mapa territorial desequilibrado que tendrá su correlato en la inversión inmobiliaria”.



Ciudad Real fue la capital más barata del país



Mensualmente, Guadalajara (2,30%) fue la provincia que más subió de la autonomía. Por su parte, Albacete (-2,30%) lideró los descensos regionales. Interanualmente, Toledo (13,62%) fue la sexta que más subió del país. Por su parte, Ciudad Real (-13,70%) fue la tercera que más cayó a nivel nacional. Con 5 euros por metro cuadrado en abril de 2023, Guadalajara fue la provincia más cara para los inquilinos de la región, mientras que Cuenca, con 3,13 euros por metro cuadrado, fue la más asequible de España.

En cuanto a las capitales de la región, Guadalajara (2,91%) fue la quinta capital española que más creció frente a marzo. Ciudad Real (-3,04%) lideró las caídas nacionales. Frente al año pasado, Toledo (15,23%) protagonizó el incremento más señalado de la autonomía. Ciudad Real (-2,73%) fue la tercera que más cayó de España. En el apartado de precios, Toledo (8,47 €/m²) fue la más cara para los inquilinos de la región. Por su parte, Ciudad Real (6,06 €/m²) marcó el precio más asequible de España.