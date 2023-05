Unidas Podemos visita las Tablas de Daimiel: "El modelo de desarrollo de Castilla-La Mancha es insostenible"

viernes 05 de mayo de 2023 , 19:00h

Dirigentes de Unidas Podemos, Alianza Verde y Equo Castilla-La Mancha han visitado el entorno de las Tablas de Daimiel para observar de primera mano el estado en el que se encuentra la biodiversidad del lugar, afectado por la sequías y pérdida de las especies autóctonas. "El modelo de desarrollo de Castilla-La Mancha es insostenible", aseguran estas formaciones en nota de prensa.



En este sentido, el candidato de Unidas IU al Ayuntamiento de Daimiel, Galo Sánchez, ha lamentado la situación "agónica" de las Tablas de Daimiel, "que es responsabilidad de todos y de todas". Galo ha destacado que el 45% del agua que sale de los pozos de captación no llega a las casas debido a la rotura de tuberías, y ha pedido la actuación de Europa y del Gobierno central.



El cabeza de lista de Daimiel ha defendido la agricultura sostenible "que pueda ser extensible en el tiempo" para evitar que en "5 o 10 años tengamos un problema con el agua como estamos teniendo". "No es una situación ideológica, sino matemática. Si queremos que se recargue el acuífero, no puede ser que salga más agua de la que entra".



También ha criticado las propuestas del Partido Popular y Vox en relación a la legalización de los regadíos en la región y, por ello, reclama una respuesta real de las instituciones. "El populismo puede tener votos, pero no tiene futuro, no se puede legalizar lo ilegalizable".



De su lado, el coordinador regional IU, Juan Ramón Crespo, considera "insostenible" el modelo de desarrollo de Castilla-La Mancha y ha propuesto reducir el número de hectáreas por regadío. También ha pedido no entrar en el "debate absolutamente populista" entre el PSOE y PP. "Es inaceptable que Emiliano García-Page y Paco Núñez compitan por cuál de los dos va a legalizar más hectáreas y pozos ilegales, ha añadido.



A este respecto, el coordinador regional ha aprovechado la ocasión para mostrar su apoyo a la candidatura de 'Unidas Izquierda Unida Daimiel' de Galo Sánchez, ya que muestra un mensaje "honesto con la ciudadanía y que es consecuente".



LA DOÑANA DE CASTILLA-LA MANCHA



Juantxo López Uralde, diputado en el Congreso por Unidas Podemos y coordinador de Alianza Verde, ha definido Las Tablas de Daimiel como la "Doñana de Castilla-La Mancha" que está sufriendo "los impactos del cambio climático y de la sobreexplotación del acuífero 23".



El diputado nacional ha criticado la "poca atención" que se presta al parque nacional, a pesar de la situación en la que se encuentra: "parece que las Tablas de Daimiel no existieran cuando es un parque nacional con una problemática muy importante y muy grave". "No se puede defender el mundo rural y a la vez ser negacionista del cambio climático porque es la principal amenaza del futuro de la agricultura y de la ganadería", ha añadido.



Gracia Monge, coordinadora de Alianza Verde en CLM, ha destacado el "imparable" aumento de los regadíos ilegales del parque natural. En este sentido, ha hablado de las 51.460 hectáreas de regadíos ilegales, que "no se arregla con un trasvase temporal del agua del río Tajo, cuyo caudal está ruinoso". Por ello, Monge ha reivindicado el cierre de los pozos ilegales y "establecer un rígido control sobre las aguas del acuífero del entorno natural".



Hugo Abad, coordinador de Verdes Equo CLM, ha reclamado medidas reales y ha pedido reflexionar acerca de los límites de los recursos hídricos. "Es necesario tomar decisiones valientes que nos dirijan a una transición justa". También ha destacado la transición a una agricultura ecológica "que produzca alimentos, pero que cuide de las personas, de la tierra y del agua".