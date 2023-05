Núñez, a los viticultores de la región: “Pelearé donde haga falta para que en ninguna etiqueta del vino aparezca que es un producto peligroso para la salud”

Señala que el 50 por ciento del vino español es de Castilla-La Mancha, por lo que la alta calidad del producto debe tener también una repercusión en valor añadido, en la entrada en otros mercados y en la comercialización

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 04 de mayo de 2023 , 21:01h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha dirigido al conjunto de los viticultores de la Comunidad Autónoma para señalar que, como presidente del Gobierno regional, “peleará con quien haga falta” para que en ninguna etiqueta del vino castellanomanchego aparezca “que es un producto peligroso para la salud”.



Así lo ha señalado Núñez antes de la celebración de la Mesa con las Denominaciones de Origen y las Figuras de Calidad de Castilla-La Mancha en Alcázar de San Juan, donde ha recordado que la pasada semana mantenía distintas reuniones en el Parlamento Europeo para abordar esta cuestión.



El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha defendido que el vino es “santo y seña de Castilla-La Mancha”, por lo que como presidente del Gobierno regional no permitirá que Bruselas “o quien considere” obligue a los viticultores a etiquetar el vino “como un producto nocivo para la salud”.



“Pelearemos en Bruselas, en Alemania o donde haga falta para que no haya una sola referencia a que es un producto nocivo porque, además, no lo es”, ha dicho. “Vamos a proteger nuestro vino, su comercialización y haremos del vino un producto de referencia”, ha indicado.



Así, ha señalado que el 50 por ciento del vino español es de Castilla-La Mancha, por lo que la alta calidad del producto debe tener también una repercusión en valor añadido, en la entrada en otros mercados y en la comercialización.



Núñez ha asegurado que será un presidente del Gobierno que defenderá los intereses del sector del vino porque “al vino no se le ataca, no se le criminaliza y no se le pone en este brete”, porque además este ataque “es mentira”.



De otro lado, el presidente regional del PP ha destacado que Castilla-La Mancha es una tierra “eminentemente agrícola y ganadera, que además está orgullosa de serlo”.



Por ello, ha apostado por “proteger todo el desarrollo agrícola, ganadero y toda la potencialidad de los productos para que, de forma coordinada y canalizada, se pueda mejorar la riqueza y las oportunidades de Castilla-La Mancha”.



Núñez ha lamentado que el candidato del PSOE, que lleva 21 años en los distintos gobiernos regionales, no haya sido capaz de rentabilizar el sector como se merecen los productores y los agricultores.



Por último, el presidente del PP-CLM ha recordado la multitud de problemas a los que se enfrenta el campo. Entre otros, la incertidumbre por la PAC, que requiere de una flexibilización para evitar que los ecoregímenes provoquen recortes de un 25 o un 23 por ciento; la situación provocada por la sequía y la ausencia de ayudas reales ante las pérdidas; el problema con los conejos, que el Gobierno regional se niega a declarar como plaga; los altos precios; la inflación o la incertidumbre provocada por el PSOE con la ley que abre la puerta a la expropiación de tierras.