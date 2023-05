El PP presenta sus candidaturas en la zona de Molina para “comenzar el cambio de ciclo” en la provincia y en Castilla-La Mancha

El acto tuvo lugar en Molina de Aragón con amplia representación de las candidaturas de la Comarca y gran apoyo de los dirigentes del PP de Guadalajara y CLM

lunes 01 de mayo de 2023 , 14:10h

El salón de actos de la iglesia de Santa María del Conde de Molina de Aragón se llenó este domingo para acoger la presentación de las candidaturas de la zona donde Javier Calleja, candidato a la Alcaldía de Molina de Aragón, hizo de anfitrión explicando sus propuestas para el municipio. Calleja tendió la mano a todos los candidatos de la Comarca molinesa “para trabajar todos juntos” y fue presentando uno a uno a todos los componentes de su candidatura.



En el acto también estuvieron presentes Ana Guarinos, coordinadora general del PP de Castilla-La Mancha y candidata a la Alcaldía de Guadalajara; Daniel Molina, candidato del PP a las Cortes de Castilla-La Mancha; y Alfonso Esteban, secretario general del PP de Guadalajara, entre otros cargos como el vicesecretario provincial de Formación, Armengol Engonga.



Ana Guarinos manifestó ser “un honor estar siempre en Molina” al tiempo que repasó su infancia en esta tierra y “los años maravillosos que me han permitido conocer a tanta gente buena”. Tuvo un cariñoso recuerdo para “aquellas personas que han hecho partido y ya no están” y resaltó la importancia de la “vida municipal” haciendo calle y escuchando los problemas de la gente para poder buscar soluciones, “que es lo más bonito de la política local”. “Esta Comarca lleva muchos años que nos dicen que no podemos ser lo que queremos ser, que somos la España vaciada; y yo quiero un cambio de ciclo para esta Comarca, que hay que empezar por los ayuntamientos y por Paco Núñez como Presidente de Castilla-La Mancha”, dijo Guarinos añadiendo que “esta zona no se pone en valor con una Ley de Agricultura Familiar que permite expropiar tierras porque alguien decide que no tienen una función social, o con leyes que protegen al okupa frente al propietario”, entre otros ejemplos. Por ello, continuó, “el próximo 28 de mayo tenemos la posibilidad de cambiar las cosas, para luego no lamentarnos después”.



Por su parte, el secretario general del PP provincial, Alfonso Esteban, abogó por “dar una lección de libertad, para que nadie se sienta extraño en su tierra, porque del socialismo se sale y lo vamos a demostrar el próximo 28 de mayo empezando por la zona de Molina de Aragón, continuando por todos los ayuntamientos, la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con Paco Núñez”. Asimismo, se puso a disposición de todos los presentes para trabajar unidos por el mismo objetivo.



Tanto Guarinos como Esteban tuvieron palabras de reconocimiento y homenaje hacia la diputada provincial y candidata a la Alcaldía de Orea, Concha Casado, por su “incansable trabajo durante todo este tiempo atendiendo a los municipios”; lo que fue correspondido con una gran ovación por parte de todos los presentes.



También Daniel Molina, candidato número 3 a las Cortes de Castilla-La Mancha, mostró todo su apoyo a los candidatos de la zona y defendió el proyecto de Paco Núñez porque “es el mejor para gobernar”. Asimismo, se puso a disposición para conseguir entre todos “fomentar el deporte en la zona” aumentando las oportunidades y mejorando la calidad de vida.