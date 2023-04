Javier Calleja, candidato del PP a la alcaldía de Molina : “Trabajaremos en un nuevo espacio polivalente en el que se pueda dar acogida a un nuevo estilo y oferta deportiva”

jueves 27 de abril de 2023 , 11:31h

Desde Guadanews hemos tenido el placer de sentarnos a hablar con el candidato del PP a la alcaldía de Molina de Aragón, Javier Calleja Ibares y repasar algunos de los puntos importantes para la localidad.

¿Cuál es su principal motivación para ser alcalde?

Mi vocación es de servicio público y transformación de la sociedad. Vemos en la sociedad que hay cierta desidia ante lo político. Nuestros ciudadanos están cansados del “y tú más” de nuestros políticos. Estoy convencido de que la política tiene que estar, primero a la escucha de la calle y segundo para dar soluciones a las inquietudes y problemas de los ciudadanos. No estamos para crear problemas. Somos “solucionadores de problemas”.

¿Qué filosofía transmite a su equipo de gobierno para afrontar día a día el servicio a los ciudadanos?

Cuatro líneas que entiendo que tienen que impregnar nuestro día a día.

En primer lugar, dedicación y eficacia en el ámbito que nos sea encomendado; en segundo lugar, trabajo y toma de decisiones en equipo; en tercer lugar, prudencia y capacidad para lograr acuerdos; y por último y por supuesto importantísimo, transparencia en todas y cada una de las acciones que realicemos desde la administración local. Es una petición a gritos que se viene escuchando en nuestras calles.

“Vivimos en la España Vaciada y vamos a trasformar la desatención secular en iniciativas institucionales y socio-laborales sostenidas a lo largo del tiempo” Esto rezaba una publicación de la red social Instagram de su partido de la localidad. Explíquenos más.

Pienso que hay que revertir obligatoria y urgentemente la desatención de nuestra comarca pactando con la Comunidad Autónoma muchas de las iniciativas y proyectos que vamos a poner en pie. Le voy a marcar líneas concretas:

Si hablamos de impuestos, promoveremos campañas anuales de bonificación, como por ejemplo con los coches eléctricos. Actualmente un coche eléctrico en Molina paga más de 103,5 €. Un coche de gasoil paga a partir de unos 39 €. Un coche eléctrico en nuestra vecina Alcalá de Henares, está bonificado a un 75%. Ese mismo coche en la localidad Guadalajareña de Chiloeches está bonificado al 50%. ¿Por qué aquí no?

De igual manera somos conocedores de muchos casos de vulnerabilidad económica de personas, que no llegan a final de mes. Para hacerles el camino más llevadero propondremos un fraccionamiento de pago en los impuestos municipales, o fórmulas del tipo “tarifa plana”.

En cuanto a la burocracia local, el ayuntamiento ha de ser el gran facilitador de los procedimientos para el arranque de cualquier proyecto de inserción o ampliación en la zona. Nos marcaremos un arco asequible para la resolución de licencias y de obra así como para licencias de primera ocupación y de inicio de actividad. No podemos ser para el ciudadano que quiere promover, iniciar, o ampliar un negocio un estorbo.

En educación, negociaremos con la Administración Autonómica la permanencia del alumnado que quiere proseguir su formación en la localidad. Se plantean dos apoyos. Residencia Escolar y la dotación de Becas justificada en la desigualdad manifiesta de acceso, por pertenencia geográfica a la España vaciada. De igual manera negociaremos con la Autonomía fórmulas de implantación educativa de determinadas ofertas de FP y otras, así como el acceso a las mismas.

Nos comprometemos a trabajar por el aislamiento térmico de nuestros centros educativos, y concluir el proceso de cambio de carpintería en ventanas y puertas para mejorar la eficiencia energética y el bienestar dentro de los centros.

Perdón que le corte y haga este inciso antes de que continúe, pero de lo que me ha dicho me crea especial curiosidad el tema de la burocracia. Ya que uno de los problemas a tener en cuenta, imagino, será la industria. La falta de trabajo debido a la escasa proliferación de empresas y PYMES es uno de los problemas a atajar en un corto-medio periodo de tiempo si no me equivoco ¿verdad?

Correcto. Desde los primeros días de nuestro mandato nos pondremos a trabajar sobre nuestros dos polígonos industriales en temas de red, en temas de cobertura, de mantenimiento, de difusión de terrenos disponibles, etc.

No puede ser que una persona que quiere invertir en el polígono de los Tobares llame al ayuntamiento queriendo adquirir una parcela y le informen que el coste es de 50000€, y si llamas al teléfono de contacto que indica el polígono cueste 25.000€. Todo eso añadido a la problemática y el coste de toda la burocracia a la hora de crear una empresa. Eso sí, sin internet.

El principal motor de Molina y su comarca es la Agricultura y Ganadería. Es verdad, que esta última se ha visto afecta por la disminución de cabezas de ganado en los rebaños de la zona y por supuesto la diminución de pastores.

Tenemos que tener en cuenta, que el sector primario es el más importante de todos, por eso, apoyaremos el sector primario desde el minuto uno.

El primer problema que debemos atajar, no solo como Molina, sino todos los ayuntamientos de la comarca en su conjunto, es alzar la voz para resolver las zonas de sombra de cobertura móvil, así como el acceso a fibra ancha de 300mbps mínimo. Ya qué las nuevas tecnologías son importantes para el desarrollo de un pastoreo y una agricultura que vaya con los tiempos.

Un pastor que sale de su nave hacia un prado a pastar con sus ovejas deberá ir con su tablet marcando cada una de las parcelas por las que va avanzando su ganado. En el momento de ir a realizar la PAC debe llevar su tablet para volcar los datos, pero muchos de nuestros pastores no tienen formación para realizar esas acciones.

O ¿qué decir de la Ley de la Agricultura que ha aprobado el gobierno regional? Señor Emiliano, ¿quién es la persona que va a dictaminar si una tierra cumple o no el fin social? Si yo estoy dos años sin labrar una tierra que he heredado de mis padres, porque no tengo capital para poder invertir en fertilizantes por el alto coste, o por estos años de sequía, ¿usted me despropiará mi tierra?

Son problemáticas que no están en mi mano directa, pero si está en mi mano luchar para que estas leyes aprobadas por el gobierno regional sean revaloradas y por supuesto eliminadas, ya que hacen de nuestra tierra, una tierra más pobre.

Sanidad. Tarea ardua pero muy necesaria. Es ilógico que el hospital de referencia quede a 138 km por carretera, teniendo un hospital más cercano en la vecina comunidad de Aragón. Si existe una urgencia vital, el porcentaje de que ese paciente sobreviva es mínimo.

Desde la Administración Local trabajaremos para que se renueve el pacto de Salud entre Castilla la Mancha y Aragón. No será lo único, ya que lucharemos por la implantación de nuevas especialidades con la frecuencia adaptada a la necesidad real, como son entre otras, Logopedia y Unidad de Salud Mental.

Además, trabajaremos por el acuerdo entre SESCAM-MUFACE, ISFAS,…ya que gran cantidad de funcionarios en activo y otros que les llega el momento de jubilarse no vienen a vivir temporadas en Molina y su comarca debido a que algunos de los servicios como fisioterapia, Rayos X, analíticas, electrocardiogramas) no los pueden realizar en nuestro centro médico y se ven abocados a tener que desplazarse a Teruel, Guadalajara, Zaragoza para realizar estas consultas. Esto se resuelve empujando la voluntad política de gente que toma estas decisiones de aislar a las zonas rurales, simplemente alcanzando un acuerdo entre SESCAM y MUFACE, ISFAS, etc

El turismo sigue agonizando en Molina de Aragón y la comarca.

Es un factor importante para nosotros, ya que llevamos mucho tiempo trabajando sobre este punto, es más, desde que me comunicaron que sería el candidato del PP a la alcaldía de Molina de Aragón. Esta pregunta me gustaría resolverla en una entrevista a parte, ya que daría para eso y más. Pero algunas de las cosas que trabajaremos será la renovación y actualización del plan de sostenibilidad turística partiendo de las acciones que ya se han realizado, actualizándolas a la necesidad real.

También, potenciaremos el proyecto del “Camino real de Aragón” negociando con las distintas administraciones locales de su paso para dinamizarlo y crear los recursos necesarios adaptados a su realidad.

Juventud y deporte. Motor de toda ciudad.

La voz de la calle nos pide dos cosas. Un espacio y diversificar la oferta deportiva. Por ello, estudiaremos y trabajaremos en un nuevo espacio polivalente en el que se pueda dar acogida a un nuevo estilo y oferta deportiva, como por ejemplo para entrenamientos funcionales adaptados a la climatología, rocódromo homologado, piscina climatizada y un largo etcétera que nos gustaría llevar a cabo si el 28 de mayo ganamos las elecciones.

Ha sido un placer hablar con usted. Le deseamos lo mejor en esta campaña electoral y por su puesto que todo lo que dice se cumpla y haga de Molina una ciudad de referencia a nivel provincial y por supuesto nacional.

El placer ha sido mío y quedo a vuestra entera disposición para lo que necesitéis.