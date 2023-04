CSIF denuncia que CMMedia vulnera el derecho de los trabajadores a recibir información sindical

El Ente Público de Radiotelevisión de Castilla-La Mancha impide la utilización del correo corporativo de CSIF, tal y como llevó a cabo en diciembre de 2020 tras informar sobre el incumplimiento del abono del 100% del complemento de IT

jueves 20 de abril de 2023 , 12:04h

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la vulneración del derecho de información sindical a los trabajadores de CMMedia por parte de la dirección del Ente Público de Radiotelevisión de Castilla-La Mancha, que impide la utilización del correo corporativo del sindicato.



CMMedia está incumpliendo el derecho al uso de medios telemáticos para informar y comunicar a los trabajadores. De hecho, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo reflejan que cuando la empresa niega la utilización del correo a los representantes de los trabajadores sin causa justificada alguna, genera trabas al efectivo cumplimiento del derecho que asiste a los sindicatos y los representantes de los trabajadores, lesionando de esta forma el derecho sindical; doctrina que ha quedado fijada en diferentes sentencias.



Incluso la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictaba en julio de 2016 que “lo que no puede hacer la empresa es dar este acceso a alguna de las secciones sindicales y negarlo a otras, otorgándoles un tratamiento diferenciado carente de justificación”, pronunciamiento repetido por la Audiencia Nacional.



La dirección de CMMedia culpaba a la sección sindical de CSIF de haber olvidado o introducido mal la contraseña; sin embargo, se ha logrado demostrar que existe un bloqueo técnico. A pesar de haber reclamado su activación, tanto a la directora general, al director técnico y a la secretaría general del ente público, el correo continúa bloqueado más de un mes después.



No es la primera vez que CMMedia bloquea la cuenta corporativa de CSIF. En diciembre de 2020, CSIF dirigió un escrito a los trabajadores denunciando que la dirección del ente público no estaba procediendo a abonar el 100% del complemento de incapacidad temporal, tal y como recoge la Ley 4/2011, de 10 de marzo. Tras este correo, que devino en acciones judiciales emprendidas por varios trabajadores, la dirección de CMMedia comunicaba a la sección sindical de CSIF que no se pueden enviar correos corporativos alegando un “uso no autorizado” que “podría comprometer los sistemas de la empresa”.



CSIF denuncia que la limitación de acceso y uso del correo email ha sido progresivamente controlado, produciendo continuas lesiones en los derechos de los trabajadores a ser informados, a lo que se suma la negativa a poder asistir a las diferentes comisiones de negociación colectiva, la posibilidad de asistencia telemática a estas, así como la recepción de información y documentación a las que tienen acceso las demás secciones sindicales en CMMedia.