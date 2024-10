Se incrementan los tiempos de espera de intervención quirúrgica y de las consultas con el especialista en Castilla La Mancha

El informe publicado hoy por el Ministerio de Sanidad refleja un empeoramiento de las listas de espera, especialmente en las intervenciones quirúrgicas y los pacientes que llevan esperando más de seis meses una operación

miércoles 16 de octubre de 2024 , 19:55h

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública, lamenta el incremento de los tiempos de intervención quirúrgica y de los días para ser atendido por un especialista en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).



De acuerdo a los datos aportados en el informe del Sistema de Información sobre Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud del primer semestre de 2024, publicado en hoy por el Ministerio de Sanidad, Castilla-La Mancha cuenta con 36.591 pacientes a la espera de una intervención quirúrgica, con una tasa de 18,5 pacientes por cada 1.000 habitantes, siendo la especialidad con mayor volumen la de traumatología (8.986 pacientes).



Asimismo, el tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica es de 118 días, con Neurocirugía (157 días), Cirugía maxilofacial (139), Otorrinolaringología (138) y Cirugía plástica (136) con los valores más altos. Especialmente negativo es el dato del porcentaje de pacientes con más de seis meses de espera, que alcanza el 31,3%, el segundo peor de toda España sólo por detrás de Andalucía (31,6%).



Todos los indicadores de espera quirúrgica han empeorado respecto al informe de junio de 2023: 2.665 pacientes más; la tasa ha subido 1,25 puntos; hay diez días más de tiempo de espera y se ha pasado de un porcentaje del 13,4% de pacientes con más de seis meses de espera hasta el 31,3% actual.



En cuanto a la consulta con el especialista, aunque peores, los incrementos no son tan notables: el tiempo medio para ser atendido ha pasado en el último año de 60 a 61 días, el porcentaje de atención superior a los 60 días ha subido un 9,7% y la tasa por cada 1.000 habitantes también se ha incrementado, un 3,13% hasta alcanzar el 28,86%.



Para CSIF, estos datos muestran las deficiencias del Sescam en materia de personal y recursos. No en vano, las restricciones en las incorporaciones que se están llevando a cabo en todas las gerencias de Castilla-La Mancha provocan una importante merma asistencial.



La responsable de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández, subraya que “el Sescam tiene que abandonar su política de recortes. Hasta que no nos tomemos en serio la sanidad con un plan de empleo no vamos a salir de esta situación. Y la situación, si no se revierte, empeorará con la llegada del frío y la campaña de vacunación, con retrasos en citaciones, pruebas diagnósticas, intervenciones… se van a volver a desbordar los centros de salud y a colapsar los servicios de urgencia como todos los años”.