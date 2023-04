Las temperaturas estarán este Miércoles Santo en Atienza entre 0°C y 19°C, podrían aparecer algunas nubes dispersas, el viento será flojo de unos 13 km/h y dirección nordeste

Foto : EDUARDO BONILLA

Cielos soleados con 4ºC de mínima y 21ºC de máxima este Miércoles Santo en Guadalajara

La temperatura mínima será este Miércoles Santo en Guadalajara de 4°C y la máxima podría llegar a los 21ºC. Podrían aparecer algunas nubes dispersas, el viento será flojo de unos 14 km/h y dirección nordeste

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 05 de abril de 2023 , 07:40h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas de madrugada en el sureste, que podrían ir acompañadas de brumas y nieblas dispersas, y con intervalos de nubes altas en la mitad norte por la tarde.



Las temperaturas mínimas irán en descenso y las temperaturas máximas en aumento en los sistemas Central e Ibérico y con pocos cambios en el resto. Se esperan heladas débiles en los sistemas Central e Ibérico.



Los vientos soplarán flojos de componente este, que tenderán a flojos variables en las horas centrales.



Las termómetros oscilarán entre 3 y 21ºC en Albacete, entre 8 y 23ºC en Ciudad Real, -1 y 21ºC en Cuenca, entre 4 y 21ºC en Guadalajara y entre 5 y 23ºC en Toledo.



DÍAS DE LA CEBOLLA : Aquellos en los que se producen grandes amplitudes térmicas entre el día y la noche, por lo que suele ser habitual ponerse o quitarse capas de ropa, dependiendo del momento.



Durante el Miércoles Santo la DANA se situará en las inmediaciones del archipiélago canario, donde aumentará el flujo del norte y seguirán los chubascos. Probablemente nevará en el Teide y en las cumbres palmeras. En la Península y Baleares estará la situación más estable. No obstante, el levante arreciará en el mar de Alborán y Estrecho, donde podría haber alguna lluvia débil.



Las temperaturas ascenderán por el día, especialmente en la mitad norte. Las mínimas bajarán y, por ejemplo, en ciudades como León y Teruel podrían descender hasta los -3 ºC. Será una jornada de grandes contrastes térmico entre el día y la noche: de nuevo habrá que quitar y ponerse capas.



Así se prevé el Jueves Santo



En cuanto a las procesiones, parece que no estarán pasadas por agua, ya que predominará el tiempo anticiclónico en gran parte del territorio. Tan solo en el entorno del Estrecho, Melilla y en Canarias se podrían escapar algunas gotas. Los valores diurnos serán más altos, y por ejemplo en Sevilla podrían alcanzar los 28 ºC. Las heladas ya serán más dispersas en el interior.



¿Qué pasará en la recta final de la Semana Santa?



Respecto a la situación de la recta final de la Semana Santa, de momento todavía sigue habiendo algo de incertidumbre, ya que España se quedará entre varios descuelgues de aire frío y la dorsal. No obstante, a día de hoy se atisban posibles precipitaciones en la mitad norte y Baleares.



Buenas noticias para los cofradías y para los que se vayan de vacaciones, malas para el campo y los embalses, ya que si no tenemos precipitaciones abundantes y generales en las próximas semanas, probablemente en algunas zonas será un verano bastante duro, con importantes restricciones.



Para el Jueves Santo, por ahora nuestro modelo de referencia prevé que nos quedaremos fuera del radio de influencia de la DANA, que circulará prácticamente por el Sahara. España estará en tierra de nadie, ya que más al norte se reforzará el bloqueo escandinavo.