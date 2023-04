Comunicado de prensa de Vox Azuqueca a los azudenses

martes 04 de abril de 2023 , 18:35h

Estimados azudenses:



Hace 8 años, un grupo de valientes iniciamos un apasionante camino con el principal objetivo de devolver a nuestra institución, el Ayuntamiento de Azuqueca, la dignidad y posición que merecía y continúa mereciendo. Muchas han sido las dificultades que hemos enfrentado en el camino pero mayor ha sido la determinación con la que las hemos enfrentado y la satisfacción de haber servido a nuestros votantes y al conjunto de los azudenses.



Azuqueca es y debe ser, tal y como reza el cartel de entrada a nuestra ciudad, el lugar en el que queremos vivir y por el que trabajamos día a día por mantener como referente vivo de nuestro entorno. Somos una ciudad que ha evolucionado mucho en estas últimas décadas, pero que lo ha hecho a pesar de gobiernos inoperantes aquí y allá y de gestores que carecían y continúan careciendo de criterio, mérito y capacidad.



Un Ayuntamiento como el nuestro, más allá de la definición y configuración que designan las leyes, es y debe ser la casa de todos los vecinos; el espacio en el que, desde la discrepancia de ideas y proyectos, se trabaje por y para los ciudadanos. Estoy convencido de que seguirá siendo así con posterioridad a la celebración de las elecciones convocadas el pasado 3 de abril porque, juntos, hemos sabido hacer frente a los episodios más duros de estos últimos años y demostrado que, donde no llega la política, llegamos todos los vecinos.



A propósito de esto último, sois muchos los que habéis dedicado vuestro valioso tiempo para acercaros a nuestro despacho en el Ayuntamiento y consultarnos por candidaturas y candidatos, por medidas y por el proyecto que habríamos de articular para nuestra Ciudad. Llegado el momento y el deber de aclararlo, han de ser otros, sobre la base del camino iniciado quienes den continuidad a la voluntad de servicio público y a los principios programáticos que todos juramos defender, formando una candidatura solvente y firmemente decidida a atajar los problemas diarios que aquejan a nuestros vecinos.



Por mi conciencia y honor, por lealtad a los 1.637 vecinos que confiasteis en nuestra candidatura en las pasadas elecciones municipales de 2019 y con inmensa gratitud a todos aquellos que, más allá de colores políticos, habéis mostrado interés en nuestras propuestas a lo largo de estos años, he de anunciaros que es mi intención que sirva esta comunicación para poner fin a aquellas informaciones que me sitúan como la persona que habrá de dirigir una nueva candidatura electoral.



Nos encontramos ante un momento histórico, a todos los niveles territoriales, en que nos jugamos el poder cambiar las cosas y poder poner fin, con ello, a aquellas políticas y políticos que tanto han perjudicado los intereses de nuestra ciudad, región y país. Deseo toda la fortuna, capacidad y saber hacer a quienes recogerán ahora el testigo de servir a nuestra ciudad; dentro y fuera de nuestra formación política pues, ello, redundará en la consecución de la ciudad que nos merecemos.



Agradeciendo el inmenso cariño y apoyo recibido por todos nuestros vecinos a lo largo de estos años y con el deseo de que Azuqueca salga más fuerte y reforzada de las próximas elecciones municipales,



Un fuerte abrazo,



Javier Ortega

Portavoz y concejal

Grupo Municipal VOX

Azuqueca de Henares