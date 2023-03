El PP denuncia que Rojo es incapaz de gestionar una subvención de la Junta para contratar a jóvenes, y tendrá que devolverla

El portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, ha lamentado que la “incapacidad y desconocimiento” del Ayuntamiento por parte del Sr. Rojo esté perjudicando los intereses de los ciudadanos de Guadalajara

viernes 31 de marzo de 2023 , 19:48h

El portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, ha desvelado hoy en el Pleno que el gobierno socialista y de Ciudadanos de Alberto Rojo ha sido “incapaz” de gestionar una subvención en materia de empleo otorgada por la Junta de Comunidades, y ahora “vamos a tener que devolverla”. Se trata de una subvención de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para la contratación de jóvenes desempleados y por la que el Ayuntamiento de Guadalajara ha comunicado la renuncia de 32.065,31 euros. Carnicero ha puesto de manifiesto la “incapacidad y el desconocimiento” del Sr. Rojo para llevar las riendas del Ayuntamiento, que se ve agravada además por los “cientos de expedientes de ayudas a empresas por la Covid-19 que están en proceso de devolución, y que no están tramitando porque estamos en periodo electoral”.



Por otro lado, pero unido a todo este “descontrol” en la gestión, el portavoz del Grupo Popular ha informado también del “caos en las obras de reforma de los vestuarios de la piscina de San Roque” porque han hecho una certificación final de obra con una liquidación de 16.175 euros, más de un 8% -siendo el límite legal un 10%-, pero luego hay hasta dos decretos más, uno por importe de 46.500 y otro de 9.000 euros donde expresamente consta que han sido objeto de informe de omisión de la función Interventora y son liquidaciones finales y excesos de obra que no están contemplados en ningún lado; es decir, que se han pasado en esta obra en más del 40%”. Tal y como ha informado Carnicero, “de 183.000 euros, si incluimos los impuestos, se han desviado 71.698 euros… eso sí que es histórico si unimos además que encima han iniciado otro expediente de más obras de la piscina de San Roque”.



Rojo sigue ‘beneficiando’ al Ayuntamiento de Marchamalo



El portavoz del Grupo Popular también ha puesto sobre la mesa el cobro de la tasa del agua que el Ayuntamiento de Marchamalo no paga al Ayuntamiento de Guadalajara, pese a que los vecinos de Marchamalo sí cumplen con su obligación económica. Y ante esto, Carnicero ha demostrado que la concejala de Economía, Lucía de Luz, mintió durante el debate del presupuesto para 2023 cuando dijo que ya se estaban girando las liquidaciones. “Este 27 de marzo se ha decretado por parte del alcalde una liquidación para el Ayuntamiento de Marchamalo de todo el 2022 y del 2021, con lo cual usted –ha dicho Carnicero refiriéndose a la Sra. De Luz- faltó a la verdad en el salón de plenos cuando dijo que ya se estaba cobrando y además lo hace sin vía de apremio; al Ayuntamiento de Marchamalo sí, al resto de los ciudadanos no… como es ‘ayuntamiento amigo de nuestro partido’ se lo regalamos”, ha lamentado Carnicero. Esto se traduce en 440.000 euros “que le hemos estado regalando porque ni más ni menos es nuestro ayuntamiento amigo”, ha apuntado.



Entre todos estos “despropósitos”, Carnicero ha dicho estar de acuerdo “en una cosa que Alberto Rojo ha dicho hoy en el pleno: que el ruido no le va a despistar”. Efectivamente, ha remachado, “el ruido no le va a despistar porque el ruido lo está montando él con la presentación de maquetas y planos de los últimos días deprisa y corriendo porque llegan las elecciones”.