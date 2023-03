Unidas Podemos CLM presenta como medida urgente de gobierno una Ley de recuperación de la dignidad de trabajadores y servicios públicos

Será la primera medida que Unidas Podemos Castilla-La Mancha pondrá en marcha si entra en el Gobierno de la mano de los sindicatos y el funcionariado de la Junta

martes 28 de marzo de 2023 , 12:34h

Hoy, 28 de marzo de 2023, exactamente a dos meses de las elecciones autonómicas, Unidas Podemos Castilla-La Mancha ha presentado una medida estrella del programa que marcará toda su campaña electoral: el blindaje integral por ley de la recuperación de los servicios públicos y los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector público de nuestra región. Esta medida ha sido presentada esta mañana en Albacete por el candidato a la presidencia de la región, José Luis García Gascón, la candidata a diputada autonómica por Albacete, Carmen Fajardo y la candidata de Unidas Podemos a la alcaldía de Albacete, Nieves Navarro.



Según Unidas Podemos “durante esta legislatura de mayoría absoluta de Emiliano García-Page, las condiciones laborales del personal público de Castilla-la Mancha se han vuelto a ver afectadas por los recortes y las privatizaciones. En lugar de revertir las consecuencias que tuvo el mandato de Cospedal para los trabajadores de la sanidad, la educación y los servicios sociales, a tan solo dos meses de que finalice su mandato, Page no ha sido capaz de superar los recortes de la era Cospedal e incluso los ha profundizado durante toda la legislatura tanto en los distintos presupuestos de la región como en privatizaciones constantes de los servicios públicos que además han condenado a la precariedad a las servidoras y servidores públicos”.



En palabras del candidato a la presidencia “esta ley integral se va a desarrollar con los sindicatos y con los funcionarios y funcionarias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, coordinado por Unidas Podemos desde el Gobierno regional la próxima legislatura, si obtenemos la confianza de la ciudadanía en las próximas elecciones”.



Según García-Gascón, “desde Unidas Podemos Castilla-La Mancha vamos a recuperar el liderazgo de los servicios públicos como políticas centrales del gobierno autonómico poniendo en marcha esta Ley integral recuperación y blindaje de las y los trabajadores y servicios públicos de Castilla-La Mancha con el objetivo de mejorar las condiciones laborales, recuperar recortes y privatizaciones y anclar la gestión pública directa de los servicios públicos para que sean de calidad, universales, gratuitos, algo que ya iniciamos en 2015 cuando estuvimos en las instituciones”. El candidato de la confluencia a la presidencia ha detallado sobre la medida que “reformará todas aquellas normativas que regulan los servicios y la función pública para que se blinden los servicios públicos, y para ello haremos un estudio de todas las privatizaciones y recortes que se han llevado a cabo por Cospedal y la mayoría absoluta de Page”.



Entre las medidas que engloba esta ley integral se encuentran “la recuperación de la carrera profesional sanitaria que se suspendió con Cospedal y sigue sin recuperarse. Así mismo, la recuperación de la Atención Primaria se ha convertido en un caballo de batalla. Además, nuestra sanidad debe tener la capacidad de recuperar la capacidad para reducir las listas de espera y eliminar el colapso y la sobrecarga en las Urgencias y en todos los servicios hospitalarios. El presidente de CLM a día de hoy no ha cumplido su palabra con acabar con todos los recortes sanitarios”.



Para Gascón, “en el sector educativo, se han mantenido y profundizado, más allá de falsas promesas electoralistas en las últimas semanas, recortes y privatizaciones en toda esta legislatura. Por eso esta Ley va a blindar la contratación urgente de todas y todos los interinos durante los meses de verano, y la gestión pública directa que garantice las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del servicio de limpieza, ambulancias, Ayuda a Domicilio, bomberos forestales y cualquier otro que ha visto empeoradas sus condiciones laborales con las privatizaciones”.



Nieves Navarro ha afirmado que “en cuanto a Albacete Unidas Podemos creemos en la dignidad de las trabajadoras y de los servicios públicos, por ello, dentro de las medidas de nuestro programa electoral se incluye la no privatización de ninguno de los servicios públicos que ya tenemos, así como también hacer las auditorías necesarias para que los servicios públicos que tiene privatizados el Ayuntamiento de Albacete se municipalicen”.



Encuentro programático en Albacete



La candidata a diputada autonómica por Unidas Podemos por Albacete, Carmen Fajardo, ha invitado “a todo aquel que quiera asistir al encuentro programático sobre economía y empleo que celebran los candidatos y candidatas de Unidas Podemos CLM junto con las organizaciones y agentes sociales más representativos de la comunidad autónoma. El objetivo de este encuentro es recoger y debatir propuestas para elaborar el programa electoral participativo para las elecciones a las cortes autonómicas de CLM. Este encuentro se llevará a cabo a las 20:00 horas en el edificio Ágora”, ha dicho.



“Desde Unidas Podemos somos la única opción que defiende con hechos los derechos laborales y los servicios públicos y los derechos laborales de la región, y por ello, si la gente nos da su confianza, a partir del próximo 28 de mayo llevaremos a cabo la ejecución de esta medida fundamental para mejorar la vida de la gente, que acabe con esta época de austericidio en la que se han bajado los impuestos al mismo tiempo que se ha degradado la educación, la sanidad y los derechos laborales de los trabajadores públicos”, ha concluido José Luis García Gascón.