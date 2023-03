Este sábado se cambia la hora : A las dos de la madrugada serán las tres

sábado 25 de marzo de 2023 , 07:55h

El primer cambio de hora de 2022 se produce este sábado, el último del mes de marzo. Concretamente, la hora se cambiará en la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de marzo de 2023.



En la noche del sábado al domingo habrá que adelantar una hora el reloj para que a las 02.00 de la mañana pase a marcar las 03.00 horas. Así, el domingo tendrá una hora menos.



Desde 2018, la Comisión Europea estudia la posibilidad de eliminar el cambio horario después de que en una encuesta no vinculante el 84% de cinco millones de ciudadanos votaran a favor de terminar con el cambio de hora.



Sin embargo en la Unión Europea la falta de consenso entre los Estados no ha permitido tomar una decisión, a pesar de que Bruselas cuestiona su utilidad y plantea su eliminación.



FIN DE CAMBIO DE HORA EN EEUU



Por su parte, el Senado de Estados Unidos ha aprobado por unanimidad suprimir el cambio de horay quedarse con el horario de verano para tener tardes más luminosas, una iniciativa que aún tiene que ser ratificada ahora por la Cámara de Representantes.



La medida, que entraría en vigor en noviembre de 2023, haría permanente el horario de verano, de manera que Estados Unidos dejaría de cambiar la hora dos veces por año.



¿Cuándo empieza el verano?



Aunque el cambio al horario de verano se produzca en marzo, lo cierto es que la estación estival no comienza hasta meses después, concretamente, hasta el mes de junio.



Más bien, el cambio horario corresponde con el comienzo de la primavera, que empezó el lunes 20 de marzo de 2023, a las 22.24 horas. Sin embargo, ya durante esta estación de transición los días comienzan a ser más duraderos y las temperaturas comienzan a subir, dando paso al verano.



La estación de verano comienza el próximo miércoles 21 de junio de 2023, a partir de las 1.58 horas, según los datos recogidos por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).