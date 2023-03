ELECCIONES 28M : Fernando González será el cabeza de lista del Partido Popular a la Alcaldía de Pozo de Guadalajara

“Necesitamos un gobierno empático, valiente y que esté cerca de las personas resolviendo los problemas reales del día a día”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 13 de marzo de 2023 , 18:47h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Fernando González encabezará la lista del Partido Popular a la Alcaldía de Pozo de Guadalajara en las próximas elecciones municipales que tendrán lugar el próximo mes de mayo. González es actualmente portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento y cuenta con una trayectoria profesional de 32 años en la empresa privada, concretamente en el sector del transporte.



Después de unos años muy duros para todos “y especialmente para mí”, el candidato señala “que tiene fuerzas, ganas, ilusión, tiempo, y lo más importante, cuenta con el apoyo y ánimo de sus familiares y muchos vecinos de la localidad”.



González asegura que su compromiso “no tiene límites de horas y trabajo”, y está dispuesto a conseguir que su municipio “sea un pueblo acogedor y moderno respetando nuestras fiestas y tradiciones, porque no debemos olvidar que son nuestra seña de identidad”.



A su juicio, el Pozo de Guadalajara necesita un gobierno “empático, valiente y que esté cerca de las personas, resolviendo los problemas reales del día a día”. El candidato afirma “que no es partidario del olvido porque cuando uno pierde la memoria pierde la llave de su futuro”.



En concreto, recuerda que han sido muchas las faltas y carencias que hemos tenido durante los últimos años; dos años sin guardería, falta de mantenimiento en las zonas verdes, suciedad en las calles, aceras deterioradas, en definitiva, instalaciones e infraestructuras olvidadas”.



El candidato del Partido Popular a la Alcaldía apunta que a lo largo de esta legislatura el PP-CLM ha presentado enmiendas a los presupuestos regionales recogiendo las reivindicaciones que hemos planteado desde el Grupo Popular y los socialistas las han desestimado. Pero esto, ha aseverado, "no nos va a frenar y seguiremos luchando por una infraestructura vital para asegurar nuestro crecimiento y desarrollo como es la construcción de una depuradora”.



Igualmente destaca la necesidad de ejecutar infraestructuras para los mayores como la construcción de un centro de día, crear un plan anual de acerado y asfaltado, mejorar el mantenimiento y conservación de edificios, instalaciones, parques y jardines, la construcción de pistas de pádel e impulsar el desarrollo de viviendas de protección oficial para los jóvenes del municipio”.



En definitiva, González destaca que confeccionar una candidatura no es fácil, y más complicado, si cabe, es adquirir el compromiso, ilusión y ganas de trabajar las 24 horas los 365 días del año, “pero en el Pozo de Guadalajara, el Partido Popular cuenta con un equipo que está dispuesto a todo por los vecinos de su municipio”.