CSIF denuncia el desmantelamiento de los servicios de limpieza, ordenanza y mantenimiento de los centros educativos de Castilla La Mancha

La radiografía de las escuelas infantiles e institutos de la región muestra una crónica falta de cobertura de plazas de personal laboral

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 13 de marzo de 2023 , 12:02h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia el desmantelamiento de los servicios de limpieza, ordenanza y mantenimiento de los centros educativos de la región, una situación que provoca problemas en el funcionamiento diario y sobrecarga laboral en el resto de trabajadores.



CSIF expone que este desmantelamiento se produce por la no cobertura de vacantes y bajas de personal de limpieza, ordenanzas, peones y oficiales de mantenimiento.



El presidente del Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, señala que “los centros educativos ya están muy cortos de personal, pero si encima se encuentran con vacantes y bajas que no se cubren durante mucho tiempo o incluso nunca, provoca que en el resto de compañeros haya accidentes laborales, presión, sobrecarga, estrés… Es indignante cómo la Junta está tratando a estos colectivos”.



La Consejería de Educación, incluso, está procediendo a no dotar económicamente estas plazas cuando no se cubren tras dos convocatorias de concurso de traslados, lo que va en contra del Convenio colectivo de personal laboral de la JCCM y supone que los centros educativos renuncien definitivamente a estos perfiles hasta nueva adjudicación presupuestaria. “Es absolutamente vergonzoso, se están amortizando plazas. Son recortes encubiertos que permanecen año tras año”, sostiene Sánchez.



Además, hay casos en los que la Consejería opta por modificar la jornada de los trabajadores para atender el turno que tiene bajas. Otras veces recurre a movilizar a los de otros centros, “pudiendo llamar a personal de limpieza de un centro a que acuda a otro en el mismo día vulnerando así todos sus derechos”, explica Sánchez.



CSIF denuncia que ha reclamado en reiteradas ocasiones a la Consejería de Educación la necesidad de paliar esta situación, obteniendo la oposición de la Dirección General de Presupuestos a la hora de autorizar la contratación de personal de bolsa de trabajo, relegando a estos colectivos que prestan un servicio esencial en el ámbito educativo a una situación crítica que afecta negativamente tanto a usuarios como a los propios trabajadores.



Albacete

En la capital, en el IES Parque Lineal hay una plaza de ordenanza que no se ha cubierto en todo el presente curso y parte del anterior y en el IES Universidad Laboral y la Escuela Infantil Virgen de los Llanos hay plazas de mantenimiento que tampoco se cubren. El IES Leonardo Da Vinci cuenta con dos bajas de ordenanza de larga duración sin cubrir y el IES Justo Millán de Hellín sólo cuenta con un único ordenanza de los tres que debería haber en plantilla en lo que es un claro ejemplo de la falta de consideración de la Consejería con sus trabajadores, ya que cuenta con 4 edificios y casi 1000 alumnos.



Asimismo, en las escuelas infantiles Los Girasoles y El Pilar, de la capital, y en El Castillo, de Almansa, hay en cada una de ellas dos plazas de personal de limpieza, de las cuatro existentes, que no se cubren.



Ciudad Real

Hay puestos de personal de limpieza sin cubrir en las escuelas infantiles Guadiana (Villarrubia), Virgen de las Cruces (Daimiel), Los Gigantes (Campo de Criptana) y el Juan D’Opazo (Daimiel), así como en el IES Estados del Duque de Malagón y el Centro de Educación Puerta de Santa María de Ciudad Real.



Asimismo, también hay puestos de mantenimiento sin cubrir en las escuelas infantiles El Torreón (Alcázar de San Juan), Guadiana (Villarrubia de los Ojos), El Filón y Virgen de Gracia (Puertollano), El Castillo (Bolaños de Calatrava), La Comedia (Almagro), Virgen de las Cruces (Daimiel), Virgen del Camino (La Solana) y Dulcinea (Tomelloso).



Cuenca

En el IES La Hontanilla, de Tarancón, sólo hay cubiertas cuatro plazas de limpieza, de las seis existentes, para dos edificios de grandes dimensiones. Y en el IES Jorge Manrique, de Motilla de Palancar, sólo hay tres plazas cubiertas de limpieza para más de 750 alumnos.



Además, faltan ordenanzas en varios institutos desde principio de curso.



Guadalajara

En el IES Ana María Matute de Cabanillas del Campo faltan dos de los tres ordenanzas adscritos en plantilla, y en el IES Buero Vallejo de la capital también falta personal de limpieza.



Toledo y Talavera

En el IES Alfonso X de la capital faltan dos ordenanzas; además, también falta un ordenanza en los institutos de educación secundaria Juan Antonio de Castro (Talavera) San Blas (Añover de Tajo), Castillo del Águila (Villaluenga de la Sagra), Alonso Covarrubias (Torrijos), Cañada Real (Valmojado) y Juanelo Turriano (Toledo). Asimismo, tampoco están cubiertas las plantillas de personal de limpieza en los institutos Universidad Laboral (Toledo), Julio Verne (Bargas), Alonso Ercilla (Ocaña), Carpetania (Yepes), Alonso Covarrubias (Torrijos), Peñas Negras (Mora) y Valdehierro (Madridejos). En el IES San Isidro (Talavera) falta una plaza de mantenimiento y un ayudante de cocina. Las 3 Escuelas Infantiles de Talavera sufren una situación análoga, faltando personal de limpieza en todas ellas, además de personal de mantenimiento tanto en Julián Besteiro como en El Alfar.