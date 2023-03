Asociaciones Provida se manifestarán este domingo en Madrid para rechazar el aborto y la eutanasia

sábado 11 de marzo de 2023

La Plataforma Sí a la Vida, integrada por más de 500 asociaciones provida, han convocado una marcha este domingo 12 de marzo en Madrid, con motivo del Día Internacional de la Vida, que se conmemora el 25 de marzo, para “defender la vida, desde su inicio a su fin natural”.



“Urge un fuerte ‘sí a la vida’ por los más inocentes y débiles, a quienes se considera un derecho quitarles la vida, por las madres que necesitan ayuda en su embarazo, por quienes necesitan cuidados especiales en cualquier momento de su vida, por todos”, afirmó la portavoz de la Plataforma Sí a la Vida y presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, en una rueda de prensa para ofrecer los detalles de la marcha.



La marcha comenzará a las 12 horas en la calle Serrano (esquina con la calle Goya) y discurrirá hasta Cibeles, donde se ubicará un escenario en el que se realizará un acto con testimonios, música en directo y se leerá el manifiesto de la Plataforma Sí a la Vida, Asimismo, se llevará a cabo una suelta de globos “en recuerdo de los no nacidos y todas las víctimas de la cultura de la muerte”.



El acto que se desarrollará sobre el escenario estará conducido por los influencers Carla Restoy y José Martin Aguado y, entre otros, también ofrecerá su testimonio el influencer, fisioterapeuta y profesor universitario Pablo Delgado de la Serna.



Por su parte, el DJ Juan Herranz pondrá música al principio y final del acto con un pequeño concierto, en el que sonará el himno ‘Que viva la vida’, creado por Hermanos Martínez.



La Marcha Sí a la Vida 2023 cuenta con más de 400 voluntarios que ayudan a su organización y han confirmado su asistencia organizaciones que saldrán en autobuses desde ciudades como Murcia, Pamplona, Salamanca, Cuenca, Alicante, Bilbao, Getxo, Valencia, Ávila, Santander, Zaragoza o Huesca, entre otras.



Además, llevarán a cabo varios sorteos a través del perfil de Instagram de la Plataforma Sí a la Vida y han puesto en marcha una campaña de ‘crowdfunding’ para hacer frente a los gastos de organización.



“Urge dar la cara, asumir responsabilidades, no rendirse, mostrar la grandeza y valor insustituible de cada vida humana. Y también agradecer y alentar a tantos que cada día hacen el bien, tratan de resolver problemas, defienden y viven la verdad de la vida”, ha apostillado Alicia Latorre.



Asimismo, saldrán a la calle las organizaciones de apoyo a la maternidad. “Saldremos para decir que seguiremos prestando nuestro acompañamiento a todas aquellas mujeres que nos pidan apoyo para superar las dificultades que encuentran al conocer que están embarazadas”, ha indicado la directora general de Fundación Redmadre, Amaya Azcona.



Por su parte, el presidente de Fundación +Vida, Álvaro Ortega, ha destacado que este 12 de marzo será “el día en el que España entera alza la voz por los que no tienen voz”. “El día en el que ponemos en valor lo bonito, lo bueno, la verdad: la vida, la familia, la maternidad. Los jóvenes de toda España mostraremos que somos una gran mayoría los que defendemos la vida en todas sus fases”, ha destacado.



La celebración del Día Internacional de la vida el 25 de marzo se instauró en 2003, durante el primer Congreso Internacional Provida, tras una encuesta mundial contestada por más de 20.000 grupos y asociaciones de más de 20 países de Europa y América.



En 2011 acordaron que crear una plataforma con el nombre y lema ‘Sí a la Vida’, que cada año celebrara un acto público y unitario en torno al 25 de marzo, bajo el color “verde esperanza”.