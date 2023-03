Agudo denuncia que, mientras conocemos las juergas con `prostitutas y drogas´ del PSOE, ayer un violador salía de la cárcel de Alcázar de San Juan gracias a la “vergonzosa” ley del “solo sí es sí”

“Un PSOE que por la mañana pide en el Congreso abolir la prostitución y por la noche se van de juerga con prostitutas. Un PSOE que dice ser el Gobierno más feminista de la historia, y, sin embargo, están sacando los violadores de las cárceles”

viernes 03 de marzo de 2023 , 13:07h

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y senadora autonómica, Carolina Agudo, ha denunciado hoy que, mientras se van conociendo más detalles de las “juergas” con prostitutas y drogas de algunos diputados socialistas en el Congreso, los violadores siguen saliendo a la calle gracias a la “vergonzosa” ley del “solo sí es sí”.



Así se ha pronunciado Agudo, -en rueda de prensa-, después de que ayer conociéramos que un condenado a penas de hasta 16 años y medio por el delito de violación haya sido puesto en libertad en la cárcel de Alcázar de San Juan tras solicitar la reducción de condena.



En este sentido, ha alertado que ya van más de 700 agresores sexuales que se han visto beneficiados por la rebaja de las penas por esta “nefasta ley”, en total 41 violadores en Castilla-La Mancha y uno de ellos salió ayer de la cárcel.



Una Ley que “Page pudo haber parado”, -pero no lo hizo-, y que contenía rebajas de penas a delincuentes sexuales y violadores y que “conocía” porque tenía en su poder un informe de julio del año 2020 elaborado por los técnicos jurídicos del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en el que advertía al Gobierno regional de las supuestas rebajas que traería esta Ley.



“Y Page no hizo nada, y Page calló, y no se enfrentó a su jefe sabiendo las consecuencias de esta ley y aun así ordenó a sus diputados, incluido a su número 2 Sergio Gutiérrez, que votara a favor de la ley del solo sí es sí”.



De esta manera, ha advertido que las “consecuencias de la cobardía de Page al no enfrentarse a Pedro Sánchez” ante un caso tan grave ha provocado que hoy las mujeres estemos “más desprotegidas que nunca” y tengamos miedo porque en las calles están “lo peor de las cárceles”.



Un PSOE, -ha señalado-, que por la mañana pide en el Congreso “abolir la prostitución” y por la noche “se van de juerga”. Un PSOE que dice ser el Gobierno “más feminista de la historia”, y, sin embargo, están sacando los violadores de las cárceles.



“El silencio de Page está dañando gravemente la credibilidad y la honorabilidad del Congreso de los Diputados y de la política general”



Por otra parte, Agudo ha lamentado que el “silencio de Page” está dañando gravemente” la credibilidad y la honorabilidad del Congreso de los Diputados y de la política en general, así como la imagen de los que de una manera honrada se dedican y ejercen la labor del servicio público.



Además de esto, ha calificado de “increíble” el hecho de que alguien que ha sido diputado en el Congreso haya utilizado la política para este tipo de prácticas ilegales “prostitución, drogas y mordidas”, por lo que “nadie se cree” que en el seno del PSOE nadie supiera lo que hacía Tito Berni.



Por ello, ha asegurado que es “muy grave” que se hable de supuestas influencias dentro del Gobierno, que se esté ante el supuesto uso del Congreso para actividades presuntamente delictivas y mientras, el secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha “no haya abierto la boca”.



¿Qué opina Page del caso Mediador? ¿A caso no tiene que decir nada un secretario general autonómico del PSOE de lo que supuestamente han hecho sus compañeros del Congreso de los Diputados?



Así mismo, ha recordado que “igual Page” está usando el mismo “modus operandi” que hizo cuando se conocieron los detalles del caso de los EREs.



También ha recordado que se trata del PSOE de los “escándalos”, el de los EREs, el que ha intentado indultar a los cabecillas de los que se gastaban el dinero en drogas y prostitutas y el del caso Azud del que Page aún no ha dicho nada de por qué aparecía “Emiliano G. Page” en una de las libretas de un empresario investigado por una supuesta trama de corrupción.



Un PSOE, -además-, que ha eliminado la sedición y el que ha hecho que ahora el que quiera romper nuestro país le salga gratis, que ha rebajado la malversación y ahora es el PSOE del “Caso Mediador”.