COLAPSO, MÁS DE 200.000 JUICIOS SUSPENDIDOS, Itziar Asenjo: “Page y Rojo deben exigir a Sánchez una solución inmediata ante el colapso del servicio público de Justicia”

• Asenjo exige al presidente de la Junta, Emiliano García-Page y al alcalde socialista de Guadalajara, que “dejen de mentir” y trabajen para defender los intereses de los ciudadanos

viernes 24 de febrero de 2023

viernes 24 de febrero de 2023 , 18:53h

La portavoz del Comité de Campaña del Partido Popular de Guadalajara, Itziar Asenjo, ha ofrecido hoy una rueda de prensa a las puertas de los Juzgados de la ciudad para denunciar que el “colapso” en el que se encuentra sumido el servicio público de justicia desde que los letrados de la Administración de Justicia iniciaron el pasado 24 de enero una huelga indefinida. Los letrados piden una “adecuación salarial” y se sienten “engañados” por el Gobierno de Sánchez; las consecuencias son ya más de 200.000 juicios en espera, algo que a juicio de la portavoz del Comité de Campaña “es absolutamente intolerable”.



“Los efectos de esta huelga indefinida están dejando evidentemente sus efectos en la provincia de Guadalajara, que a fecha de hoy ya ha provocado que se hayan suspendido 1658 actuaciones, de las cuales 1071 son juicios”, ha informado Itziar Asenjo añadiendo que “esinasumible para un país tener paralizada la actividad ordinaria de los juzgados y tribunales porque tiene un efecto directo en los ciudadanos, en las empresas y en todos los operadores jurídicos”.



Y ante esto, “¿qué hace el Gobierno de Sánchez para resolver el conflicto?”, se ha preguntado Asenjo; “pues se dedica a insultar a los letrados de la Administración de Justicia, como hizo el Secretario de Estado, llamándoles golpistas; al menos en esta ocasión no les han llamado machistas y fachas con toga como ocurrió con los jueces cuando advirtieron de las consecuencias de la Ley del ‘Solo Sí es Sí’. No damos crédito de lo que está ocurriendo, es totalmente incompatible con la democracia”, ha manifestado.



Itziar Asenjo considera que es “fundamental” que alguien en el Ministerio de Justicia reconduzca la situación, a la que también se suma que “desde que en 1995 fue promulgado el Código Penal, un tercio de las reformas las ha promovido el Gobierno de Sánchez para su propio interés, haciendo del Código Penal un instrumento a su servicio y por supuesto al servicio de los independentistas”.



Así, “se ha derogado el delito de sedición y abaratado el de malversación para pagar el apoyo prestado. Se han aprobado cerca de 140 decretos-leyes secuestrando las funciones de las Cortes para legislar; y cuando legislan lo hacen en contra de la gente, en contra del interés general”, ha apuntado. Aquí ha recordado también lo ocurrido con la Ley del ‘Solo Sí es Sí’, con la que “el señor Emiliano García-Page sabía lo que pasaría si se aprobaba, era plenamente consciente de que los agresores sexuales verían rebajadas sus penas y serían excarcelados, lo sabían desde julio de 2020, y no hizo nada por evitarlo, sino todo lo contrario, prefirió callar para ayudar a Sánchez y ayudarle a sostener este Gobierno”. Pero “no contentos con las nefastas consecuencias de esta Ley, más de 500 rebajas de condena y 40 excarcelaciones de presos, de agresiones sexuales, ahora Page ordena a sus diputados en el congreso votar a favor de la Ley Trans; podrían haberse abstenido como hizo su compañera Carmen Calvo pero han decidido de nuevo no hacer caso a las advertencias y volver a cometer daños irreparables”.



Sobre esta ley, la portavoz del Comité de Campaña del PP opina que “es necesaria una ley, pero no esta ley con la que no están de acuerdo profesores, médicos ni juristas y que traerá consecuencias nefastas porque desprecia la seguridad jurídica; tal es así que no limita al número de veces que una misma persona puede cambiar de sexo registral: así, un hombre que cometa un delito de violencia contra la mujer, después del cambio de sexo legal, no podrá ser juzgado por las leyes actuales que determinan a la mujer agredida, o asesinada como víctima de violencia machista”.



Itziar Asenjo: “Mienta Sánchez, miente Page y miente Rojo”



A estas “chapuzas legislativas con consecuencias irreparables”, le sumamos “las mentiras del PSOE: miente Sánchez y miente Emiliano García-Page, cuando nos decían que ningún agresor sexual se vería beneficiado con la aprobación de la Ley o que nadie les había advertido de las consecuencias de la misma, y miente Alberto Rojo, alcalde socialista de esta ciudad, cuando nos decía en marzo de 2021 que, con el traslado de los Juzgados a estas nuevas dependencias, reconvertiría los antiguos Juzgados de la localidad de la Plaza Beladiez, en una residencia de estudiantes”, ha afirmado Asenjo.



Por último, la portavoz del Comité de Campaña del PP en la provincia ha alertado del “riesgo” en el que están poniendo los tres pilares básicos de nuestra sociedad: “la educación con la ley Celaa, la Justicia que a día de hoy está paralizada, y eso por no hablar de la sanidad, que como saben en Castilla-La Mancha los datos sobre las listas de espera sanitarias son inasumibles, y de nuevo Page está mintiendo y manipulando esas listas de espera”. “Teniendo en cuenta que ni Page ni Rojo hacen absolutamente nada que no sea ayudar a Sánchez y ayudarle a sostener este Gobierno, desde el Partido Popular proponemos en relación a la educación un pacto de Estado porque la educación debe estar por encima de la ideología y el partidismo político; en relación a la sanidad, Paco Nuñez, quien a partir de mayo será Presidente de nuestra región se ha comprometido esta misma semana y ante notario, a recuperar la carrera profesional, modernizar la atención primaria y a reducir de las listas de espera; y en justicia exigimos que se inste a la Ministra de Justicia a solucionar la huelga actual, y que se acabe con el colapso y la paralización de los Juzgados, algo fundamental en un Estado de Derecho”, ha exigido Itziar Asenjo.