Frío intenso, lluvias y nieve en el último fin de semana de febrero, que se despide con los días más fríos del invierno

viernes 24 de febrero de 2023 , 12:28h

El frío intenso, las precipitaciones en buena parte de la Península y Baleares y nevadas marcarán el último fin de semana de febrero, un mes que se despedirá con los días más fríos del invierno por la presencia de una depresión aislada en niveles altos (DANA) y una masa de aire frío en niveles bajos, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



La AEMET indica que el viernes y el sábado las precipitaciones afectarán al tercio occidental, litoral cantábrico, Pirineos, Cataluña, área del mar de Alborán y Baleares, que podrían ser fuertes el sábado en el Estrecho y noreste peninsular. Las precipitaciones serán en forma de nieve a partir de 800 o 1.000 metros. Sin embargo, ambos días en zonas amplias del interior de la Península predominarán los cielos poco nubosos.



El domingo llegará una nueva entrada de aire ártico que dejará precipitaciones, en el tercio norte peninsular, de nieve en cotas bajas. Ese día se registrará un descenso acusado de las temperaturas, tanto que habrá heladas en amplias zonas del interior peninsular. Las más intensas se producirán en la meseta Norte y en zonas de montaña del centro y norte peninsular.



Los termómetros, tanto las máximas como las mínimas, estarán en valores “claramente” por debajo de los valores habituales en estas fechas.



El viento el viernes y el sábado llegará desde el oeste y los más intensos soplarán el sábado en el Estrecho, valle del Ebro y Baleares; y a partir del domingo del norte en la mitad norte peninsular y en Baleares, con rachas muy fuertes de cierzo en el valle del Ebro.



En Canarias soplarán vientos alisios el viernes, que el sábado darán paso a vientos flojos de componente oeste, con precipitaciones débiles y ocasionales a lo largo del fin de semana en las islas de mayor relieve. En el archipiélago no se esperan grandes cambios térmicos hasta el domingo cuando subirán las temperaturas.



De cara a la semana del 27 de febrero al 5 de marzo, la AEMET avisa de que se caracterizará por la presencia de la nueva masa de aire frío, con precipitaciones en el tercio norte peninsular y Baleares, que podrían ser más intensas y persistentes en el nordeste peninsular, y que serán en forma de nieve en cotas bajas. El viento soplará desde el norte y el más intenso llegará a la mitad este peninsular y Baleares, con cierzo en el valle del Ebro y tramontana en Ampurdán y norte de Baleares, que perderá intensidad el miércoles.



Las temperaturas volverán a bajar y las heladas serán generalizadas en casi todo el interior de la Península excepto en el oeste de Andalucía. Las más intensas serán en la mitad norte y serán localmente fuertes en sistemas montañosos del centro y del norte así como en zonas de la meseta norte.



Las temperaturas estarán muy por debajo de lo habitual en estas fechas, tanto las máximas como las mínimas, al menos hasta el jueves, un día en el que aumenta la incertidumbre en la predicción. No obstante, la AEMET adelanta que con la información disponible es probable que disminuya la inestabilidad por el norte peninsular y, por el contrario, que aumente por el sur, con tendencia a una recuperación de las temperaturas y subida generalizada de la cota de nieve.



En Canarias también predominarán vientos de componente norte, con intervalos nubosos y con precipitaciones débiles en los nortes de las islas de mayor relieve y las temperaturas en el archipiélago no registrarán cambios significativos.