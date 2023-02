Despedida del Carnaval con la Milla Solidaria, manualidades, teatro, migas… y un gran Entierro de la Sardina en Cabanillas

150 participantes corrieron en la 7ª Milla Carnavalesca, que se celebró a beneficio del Banco de Alimentos y las asociaciones «Caminando» y «El Motor de tus Pasos»

domingo 19 de febrero de 2023 , 20:31h

En una formidable mañana, de calor más que primaveral, Cabanillas despidió las celebraciones de Carnaval este domingo 19 de febrero, en una jornada con muchísima actividad en la calle. Se celebró la VII Milla Solidaria Carnavalesca, el V Concurso de Sardinas, un vistoso Entierro de la Sardina, una magnífica representación teatral de «Carnales» contra «Cuaresmas» y, finalmente, hubo un concurrido reparto de migas en la Plaza del Pueblo.



Comenzó la jornada a las 12 en punto del mediodía, con la Milla Carnavalesca. En la que era la séptima edición de esta propuesta de la Concejalía de Deportes participaron casi 150 corredores y corredoras, divididos en tres categorías en función de la edad: Chupetines (nacidos entre 2018 y 2023), Infantiles (nacidos entre 2011 y 2017) y Adultos (nacidos en 2010 y años anteriores). Con muy buen ambiente, y mucho ánimo de fiesta, las carreras, no competitivas, fueron sucediéndose en el entorno del Recinto Ferial, con distancias adaptadas a cada categoría. Todos los corredores participantes recibieron una medalla conmemorativa, y además los niños y niñas también tuvieron una bolsa de golosinas como premio.



Tras las carreras se entregaron trofeos, no a los más rápidos, sino como es habitual en esta prueba, a los disfraces más originales de cada categoría, a juicio del Jurado. Ganó un disfraz de león en la categoría Chupetines; un niño disfrazado de «Avatar» en la Infantil; y una magnífica Payasa en la prueba adulta. También hubo trofeo al mejor disfraz grupal, que fue a parar a manos de la Asociación Caminando, que participó en la carrera con disfraces de fregonas.



Precisamente esta asociación, junto a «El Motor de tus Pasos», también de Cabanillas, y el Banco de Alimentos de Guadalajara, fueron los beneficiarios de esta 7ª Milla Solidaria, ya que la inscripción se hacía a través de donativos económicos a estas entidades, o bien de alimentos no perecederos, para el banco.



paralelamente a la Milla se celebraba el Concurso de Sardinas, en su quinta edición. En las mesas de control del Ferial se exhibieron también las cuatro creaciones de manualidades que este año concursaban en este concurso, y el público pudo votar por sus preferidas. Finalmente la ganadora fue «Sardinillas del Campo», unas sardinas confeccionadas por la vecina María Jesús Calvo Fuentes, quien recibe un premio de 100 euros.



Entierro de la Sardina

Culminada la entrega de trofeos, era el momento de comenzar con el tradicional Entierro de la Sardina de Cabanillas. Más de dos centenares de personas participaron en este simpático «desfile fúnebre», en el que cuatro sobrios enterradores llevaban en andas una preciosa, colorista y enorme sardina, elaborada un año más por los alumnos y alumnas de la Escuela de Arte de Cabanillas, de la Asociación ArteRenace.



La comitiva estaba abierta con música, gracias a la Banda de Cornetas y Tambores Cristo del Amor y de la Paz de Guadalajara, habituales ya en Cabanillas, y que con sus marchas dieron gran solemnidad al evento. Tras la gran sardina de colores desfilaban las siempre imprescindibles plañideras, que lloraban desconsoladas por el final del Carnaval. Y luego, ya, el resto del público, acompañando a la comitiva desde el Ferial hasta la Plaza del Pueblo. Ya allí,. al final del recorrido, la gran Sardina fue quemada en una pira, que estuvo controlada un año más por los voluntarios de la Agrupación Local de Protección Civil.



Hay que reseñar que antes de la quema, y como suele ser tradición en los últimos años, la Escuela de Teatro de Cabanillas, también de la Asociación ArteRenace, ofreció un estupendo entremés al público congregado en la plaza. Trece chicos y chicas del «Grupo Joven» de la Escuela, bajo la dirección de Pablo Menasanch, representaron un divertido duelo a espada entre Cuaresmas y Carnales, en el que, como todos los años, no hubo sorpresa, y volvieron a ganar las enjutas y sobrias Cuaresmas a los desfasados, borrachos y jaraneros Carnales.



Finalmente la jornada se cerró con un reparto de tradicionales migas castellanas en la Plaza del Pueblo, ofrecidas por el Ayuntamiento, y que fueron muy celebradas por el público asistente.



Éxito de la Disco Móvil

En otro orden de cosas cabe recordar que la noche anterior se celebró la tradicional Disco Móvil que el Ayuntamiento organiza todos los años en el sábado de Carnaval. Miles de jóvenes, de Cabanillas y localidades del entorno, se dieron cita en una fiesta que resultó todo un éxito, y que se prolongó desde las 23 h. del sábado a las 04:30 h. del domingo, en la carpa instalada en el Recinto Ferial.