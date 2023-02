El Ayuntamiento de Guadalajara y la Universidad de Alcalá ultiman la creación de un espacio de investigación en materia de inteligencia artificial en edificio Arriaca

El alcalde, Alberto Rojo, y el vicerrector de la Universidad de Alcalá, Carmelo García, han presentado el proyecto a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que ha visitado Guadalajara este viernes

viernes 17 de febrero de 2023 , 18:32h

La ministra de Política Territorial y Portavoz de Gobierno de España, Isabel Rodríguez, ha visitado este viernes Guadalajara para conocer detalles sobre la aplicación de fondos europeos en la ciudad y para visitar el nuevo edificio Arriaca Digital, donde ha podido conocer los detalles de un espacio de investigación en materia de inteligencia artificial que Ayuntamiento y Universidad de Alcalá están a punto de crear en dicha instalación.



En declaraciones previas a la visita a dicho edificio, el alcalde, Alberto Rojo, explicaba que este acuerdo nace de la candidatura que Guadalajara presentó para ser sede de la Agencia Española para la Inteligencia Artificial.



“Desde entonces no hemos dejado de trabajar y de ahí este centro de investigación de inteligencia artificial vinculado a la gestión de las ciudades con el que queremos aprovechar las potencialidades de ambas instituciones”, aseguraba.



En los próximos días, Ayuntamiento y Universidad sellarán el acuerdo con el que “ofrecemos que expertos puedan investigar con todos los datos tecnológicos de la ciudad y que los resultados reviertan en la mejora de nuestros servicios públicos”, explicaba el alcalde.



Rojo enmarcaba este proyecto en el proceso de expansión de la Universidad de Alcalá en la ciudad gracias al nuevo campus, “que queremos que cale en la ciudad en todos los aspectos”.



“Además, vamos a incorporar a este proyecto al sector privado, de hecho, vamos en breve a firmar un acuerdo con una empresa de Guadalajara”, decía Rojo.



Guadalajara, ciudad referente en la gestión de fondos europeos

El encuentro de trabajo que el alcalde y la ministra han mantenido en el Ayuntamiento ha servido, entre otras cosas, para repasar la ejecución de fondos europeos en la ciudad.



El alcalde apuntaba al trabajo realizado con el que la ciudad ha presentado proyectos por valor de 25 millones de euros para ser financiados con fondos europeos Next Generation, de los que ha obtenido resolución favorable con 10, 7 millones.



En este sentido, el alcalde agradecía al Gobierno de España “el liderazgo en Europa” que ha permitido la llegada de fondos de recuperación. “Estamos acabando de gestionar un paquete de cerca de 12 millones de euros de fondos FEDER, a los que añadimos ahora los fondos Next Generation, siendo una ciudad referente en la gestión de los mismos”, decía Rojo.



Sobre este mismo asunto, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, destacaba que Guadalajara “es un ejemplo” en la gestión de fondos europeos, al tiempo que apuntaba al “desarrollo económico ligado a la creación de empleo” que vive la ciudad.



Aprovechando la visita, alcalde y ministra han repasado varios “proyectos de futuro interesantes para la ciudadanía” que vinculan a ambas instituciones, como es la variante de la N-320 y el nudo de Cuatro Caminos, edificios públicos hoy cerrados como la prisión provincial o el edificio de Correos, el proyecto de la nueva sede del GEO -que el propio ministro Marlaska presentará en la ciudad este mes- o el proyecto Prado Extendido, “por el que obras del Museo del Prado llegarán pronto a la ciudad”.



La visita de la ministra de Política Territorial comenzaba a las doce del mediodía en el Ayuntamiento, donde ha sido recibida tanto por el alcalde como por la subdelegada del Gobierno, Mercedes Gómez, juto a varios miembros de la Corporación municipal, antes de firmar en el libro de honor en el Salón de Plenos.



Después, la ministra ha visitado la obra de la calle Miguel Fluiters -financiada con fondos europeos, dentro del Plan de Recuperación impulsado por el Gobierno de España- y el edificio Arriaca Digital, donde después de visitar la nueva oficina de turismo o el centro de pantallas de la ciudad, ha participado en la presentación que Ayuntamiento y Universidad de Alcalá han llevado a cabo sobre el proyecto de inteligencia artificial.



Los tenientes de alcalde Rafael Pérez Borda, Sara Simón, Santiago Baeza y Pilar Sánchez han participado en la visita junto a otros miembros del Gobierno municipal, así como el portavoz del grupo de Unidas Podemos, José Morales, presente también en la recepción en el Salón de Plenos.