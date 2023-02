AIKE denuncia la desidia con la que el Equipo de Gobierno (PSOE/CIUDADANOS) ha gestionado el Mercado de Abastos de Guadalajara

Desde el grupo municipalista denuncian la desidia con la que el Equipo de Gobierno ha gestionado el Mercado de Abastos, que sigue con dos plantas vacías e infrautilizado tras cuatro años de gestión del Partido Socialista y Ciudadanos

jueves 02 de febrero de 2023 , 16:17h

Susana Martínez y Jorge Riendas, presidenta y concejal de Aike- A Guadalajara hay que quererla, han manifestado su extrañeza con el expediente que a pasado por la última Junta de Gobierno Local relacionado con el Mercado de Abastos, un único folio donde no especifica absolutamente sobre lo que se va a plantear a tan solo unos meses de las elecciones. Tras cuatro años de errores e inacción, desde Aike recuerdan que la que la opción de que una única empresa se hiciera cargo y se destinara casi en exclusiva a la restauración ya fracasó estrepitosamente al inicio del mandato, ya que ninguna empresa se presentó.



“Hace cuatro años finalizaron unas obras que supusieron una de las inversiones más importantes que se han hecho en la ciudad en los últimos tiempos y que llevan cuatro años infrautilizadas. No se han incorporado nuevos puestos (de hecho hay uno menos), no se ha hecho ninguna actividad continuada, ninguna campaña de dinamización. No sólo no se ha hecho nada, sino que además se ha empeorado la situación de los siete comerciantes que quedan: el mercadillo no ha vuelto ni los martes ni los sábados y ya no se puede aparcar en la gran campa exterior, algo incompresible cuando está vacía y sin uso”. Afirma Martínez.



“Lo que queremos denunciar hoy es algo en lo que hemos insistido a lo largo de toda la legislatura: la inacción del equipo de Gobierno actual, especialmente de la Concejalía de Comercio. Tenemos un espacio municipal en pleno centro histórico, recién arreglado, en el que no se ha hecho absolutamente nada, ningún avance en cuatro años. Solamente se han licitado dos de los puestos, que además un año después siguen sin abrirse. Evidentemente, si no sacas a licitación los puestos de las dos plantas superiores no se van a llenar, seguirán vacías.” Explica Riendas.



“Desde Aike recordamos que esto es un Mercado de Abastos, y sabemos que alguna barra o algún bar puede convivir con puestos de producto perecedero y no perecedero, pero no podemos esperar que un único proyecto de restauración salve el Mercado. Hemos llevado este tema tres veces al Pleno y las tres veces hemos escuchado las largas del concejal responsable, así llegamos al final del mandato y no se ha hecho nada. Ya propusimos que se contará con la APAG o la Escuela de Hostelería, hay muchas opciones pero lo que no tienen sentido es iniciar ahora un expediente con prisas y sin ninguna idea definida. No se hace caso a los comerciantes ni siquiera con el aparcamiento para que la clientela pueda al menos aparcar.” Concluye el concejal.