La moción de IU para luchar contra la lacra social de los accidentes laborales logra la unanimidad del ayuntamiento de Azuqueca

viernes 27 de enero de 2023 , 12:07h

En el pleno ayer, Izquierda Unida presentaba una moción para la sensibilización, concienciación y lucha contra la lacra social de los accidentes laborales que acabó convirtiéndose en Declaración Institucional.



El edil de la formación, Edgar Fernández San José, agradeció a todos los grupos el apoyo mostrado al texto y ha señalado que estamos ante una situación de emergencia, por lo que urge la necesidad de adoptar cambios profundos en la legislación y en la política relacionada con la prevención de riesgos laborales. Hay que erradicar la tragedia de morir trabajando, y se debe garantizar el derecho a trabajar sin riesgos laborales. Fernández ha insistido en que las peores condiciones en seguridad ocurren en empresas sin representación sindical, sin delegados de prevención y comité de seguridad y salud. Por lo que es imperiosamente necesario potenciar secciones sindicales fuertes, que asuman como prioridades la lucha por la mejora de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.



En otro orden de cosas, se debatieron los presupuestos presentados por el Gobierno municipal para el año 2023. La portavoz del grupo, María José Pérez Salazar, manifestó que ese no es el presupuesto que Azuqueca necesita. Un presupuesto de 36 millones de euros, 8 millones menos que el presupuesto del año anterior, y que no contempla una dotación mayor en políticas sociales, sino que tiene reducida la partida desde el año 2021, ninguna partida para dar solución al problema de la vivienda y a la ocupación, tampoco para reforzar la seguridad en el municipio y que no pone como objetivo aliviar la vida de los contribuyentes que son quienes sostienen los servicios en el municipio, no puede contar con el apoyo de nuestra formación.



Por último, se reprobó al señor Corral, portavoz del PP, por sus desafortunados comentarios machistas en la red social Twitter. Pérez lamentaba que este señor no se retractara y pidiera disculpas públicas, cuando aspira a ser Alcalde de la ciudad. Es indignante que un servidor público, que debe dar ejemplo en un cargo en el que representa a todos los ciudadanos, realice comentarios tan despreciables.



María José Pérez ha insistido en que los posicionamientos políticos y las discrepancias se resuelven con argumentos y no con descalificativos e insultos como acostumbra el señor Corral hacer. El lenguaje tóxico que emplea continuamente en sus redes sociales, contra las rivales políticas, basado en el fanatismo y en el odio, supone un deterioro para los principios democráticos que las instituciones no merecen.